Спасательный департамент желает всем безопасных праздников! О чем в эти дни нельзя забывать?

”Призываем всех во время праздников обезопасить свой дом и помочь своим близким, соседям и знакомым, которые не могут это сделать самостоятельно. Предложите им свою помощь и уберегите их от несчастных случаев во время праздников”, — сказала руководитель отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе добавив, что лучший подарок на праздники — это дымовой датчик.

Каждый сможет сделать Рождественские праздники безопаснее, если будет соблюдать советы по пожарной безопасности:

· Проверьте, чтобы в вашем доме дымовой датчик и датчик угарного газа были чистыми и в рабочем состоянии. Если датчик работает, то при нажатии на тестовую кнопку раздастся громкий звуковой сигнал.

· Вместо настоящих свечей, лучше поместите на ёлку электрические свечи. Убедитесь, что они в хорошем состоянии и не оставляйте включёнными на всю ночь.

· Зажжённые свечи также нельзя ставить около легко воспламеняемых вещей и оставлять без присмотра. Помните правило: последний тушит свечи!

· Нельзя оставлять без присмотра и зажжённый камин, печь или плиту. Сильный жар из печи или камина может зажечь пол или ковёр.

· Пиротехнику можно использовать только на улице вдали от домов и людей. Обязательно прочитайте руководство по использованию.

· Не перегружайте электросеть электрическими приборами, так как сильно нагретые провода могут поджечь рядом лежащие вещи. Использовать нужно только исправные электрические приборы.

· Праздничный ужин, конечно, сам приготовится на плите или в духовке, но для того, чтобы еда не подгорела, за ней нужно следить.

Спасательный департамент желает всем спокойных и безопасных праздников!