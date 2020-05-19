Спасательный департамент возвращается к обычному ритму работы, включая надзор, контроль и проверки

Завершили работу штабы Спасательного департамента, также прекратили работу руководители по чрезвычайному положению — руководители региональных спасательных центров и Сааремаа.

В первую очередь в урезанном объеме начнут работу по домашнему консультированию спасатели, и продолжатся услуги по контролю Бюро надзора за пожарной безопасностью.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару заверил, что и во время чрезвычайного положения Спасательный департамент не делал послабления в своей работе, направленной на безопасность общества.

”Мы продолжили делать свою работу, которая обеспечивает безопасность — спасательные операции и операции по разминированию, а также консультирование в области строительного аудита и надзор”, — рассказал Куно Таммеару.

”Вдобавок мы помогали местным самоуправлениям, больнице Курессааре и штабу Департамента здоровья в решении кризиса и поддерживали другие государственные учреждения и всех нуждающихся необходимой логистикой. Кроме того, как наши профессиональные, так и добровольные спасатели стали поддержкой полиции в свыше чем 4500 патрулей, связанных с разъяснительной работой по ограничениям, а десятки работников Спасательного департамента в качестве волонтеров обслуживали звонки по инфотелефону 1247, потому что именно сотрудничество делает нас сильнее в плане противодействия кризисным ситуациям”, — добавил генеральный директор Спасательного департамента.

С началом действия чрезвычайного положения Спасательный департамент приостановил домашние консультирования и прием инспекторов по надзору за пожарной безопасностью, были прекращены и экскурсии в здания спасательных команд и другие мероприятия, которые подразумевали сбор большого количества людей.

Начиная с 18 мая возобновится оказание услуг по надзору за пожарной безопасностью и в урезанном виде домашние консультирования, которые будут проводиться только в случае крайней необходимости. Кроме того, разумеется, спасатели не станут ходить к людям из группы риска по заболеваниям. При домашнем консультировании будут соблюдаться все правила по дистанции и гигиене, кроме того, у людей всегда есть право отказаться от консультации.