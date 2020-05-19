Спасательный департамент возвращается к обычному ритму работы, включая надзор, контроль и проверки
В связи с завершением чрезвычайного положения, Спасательный департамент шаг за шагом восстанавливает свой обычный рабочий ритм.
В связи с завершением чрезвычайного положения, Спасательный департамент шаг за шагом восстанавливает свой обычный рабочий ритм.
Завершили работу штабы Спасательного департамента, также прекратили работу руководители по чрезвычайному положению — руководители региональных спасательных центров и Сааремаа.
В первую очередь в урезанном объеме начнут работу по домашнему консультированию спасатели, и продолжатся услуги по контролю Бюро надзора за пожарной безопасностью.
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару заверил, что и во время чрезвычайного положения Спасательный департамент не делал послабления в своей работе, направленной на безопасность общества.
”Мы продолжили делать свою работу, которая обеспечивает безопасность — спасательные операции и операции по разминированию, а также консультирование в области строительного аудита и надзор”, — рассказал Куно Таммеару.
”Вдобавок мы помогали местным самоуправлениям, больнице Курессааре и штабу Департамента здоровья в решении кризиса и поддерживали другие государственные учреждения и всех нуждающихся необходимой логистикой. Кроме того, как наши профессиональные, так и добровольные спасатели стали поддержкой полиции в свыше чем 4500 патрулей, связанных с разъяснительной работой по ограничениям, а десятки работников Спасательного департамента в качестве волонтеров обслуживали звонки по инфотелефону 1247, потому что именно сотрудничество делает нас сильнее в плане противодействия кризисным ситуациям”, — добавил генеральный директор Спасательного департамента.
С началом действия чрезвычайного положения Спасательный департамент приостановил домашние консультирования и прием инспекторов по надзору за пожарной безопасностью, были прекращены и экскурсии в здания спасательных команд и другие мероприятия, которые подразумевали сбор большого количества людей.
Начиная с 18 мая возобновится оказание услуг по надзору за пожарной безопасностью и в урезанном виде домашние консультирования, которые будут проводиться только в случае крайней необходимости. Кроме того, разумеется, спасатели не станут ходить к людям из группы риска по заболеваниям. При домашнем консультировании будут соблюдаться все правила по дистанции и гигиене, кроме того, у людей всегда есть право отказаться от консультации.
Будет двигаться дальше и проект ”Сделаем дома безопасными”, который и так не прекращался, но теперь придет к стадии начала непосредственных работ.
При необходимости продолжится контроль по химической и пожарной безопасности, исключая те здания, которые закрыты из-за распространения вируса.
Приемы инспекторов продолжатся, прежде всего, с использованием возможностей удаленного общения, которое практиковалась и во время чрезвычайного положения. Если данного метода не будет достаточно, то станет возможным также очная встреча при соблюдении всех необходимых мер и с учетом ограничений. Самый быстрый способ связаться с инспектором — электронное письмо.
По-прежнему инспектора, занимающиеся безопасностью в строительной сфере, будут осуществлять проверки и выдавать разрешения на использование. Эти разрешения будут рассматриваться в том случае, если эта деятельность не повышает риски распространения вируса. Ни одно разрешение не останется без рассмотрения, если эти риски отсутствуют.
Гости могут пребывать в зданиях Спасательного департамента по-прежнему только в случае крайней необходимости. Это означает, что в данный момент приостановлены экскурсии в команды и остается закрытым Музей пожарной охраны.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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