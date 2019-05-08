Спасательный департамент собрал большое количество просроченных сигнальных ракет

”Данную акцию мы провели впервые в 5 крупных портах страны. Результаты показали, что просроченная пиротехника является проблемой для владельцев кораблей, так как ее попросту негде хранить”, — разъяснил руководитель Северного центра разминирования Спасательного департамента Райдо Таалман. Он добавил, что несмотря на то, что количество людей, кто передал просроченную пиротехнику Спасательному департаменту было сравнительно мало, количество самой пиротехники оказалось внушительным.

Например, самые старые ракеты были 1968 и 1975 года. Просроченная пиротехника непредсказуема, может быть очень опасна, и поэтому ее лучше сдать специалистам для безопасного уничтожения. ”В лучшем случае такая пиротехника больше не сработает, а в худшем взорвется в самый неподходящий момент, пролетит слишком низко или в неправильном направлении. Поэтому использовать такую просроченную пиротехнику неразумно. Лучше принесите ее нам, и мы безопасно уничтожим ее”, — дополнил Таалман.

Использование сигнальных ракет в качестве фейерверка запрещено, а последствия от такого использования видели все, когда в новогоднюю ночь из-за сигнальной ракеты загорелись парники Nurmiko, разрушив семейный бизнес, строившийся годами.

Температура сигнальных ракет и фейерверка достигает 2000 градусов. Однако, их отличие в том, что фейерверк горит до 3 секунд, а сигнальные ракеты 15-45 секунд. Оболочка сигнальной ракеты из металла. После того, как его накалит 2000 градусное пламя, и упав на землю, оно все еще очень горячее и может легко поджечь открытую местность или лес.