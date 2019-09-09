Спасательный департамент проверит соблюдение требований пожарной безопасности в школах и детсадах Эстонии

По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу, статистика рейдов за прошлый год заставила работников ведомства побеспокоиться. Тогда более чем в половине проверенных учебных заведений были обнаружены серьезные недочеты.

”Мы по-прежнему видим одни и те же недочеты, которые связаны с требованиями по эвакуации. Очень жалко, что в зданиях, где находится так много людей, большинство из которых дети, пренебрегают пожарной безопасностью”, — сказал Пыллу. Он отметил, что безопасность зависит не от установленного оборудования, а от людей, которые находятся в здании и их осведомленности о правилах поведения во время опасности. ”Если руководство школы или детского сада беспечно относится к требованиям пожарной безопасности, то такое же отношение будет и у работников этого учреждения. Стоит помнить, что жизни спасает не оборудование, а сами люди”, — подчеркнул Пыллу.

В ходе предыдущих рейдов в учебные заведения были обнаружены недочеты в виде открытых противопожарных дверей, захламленных эвакуационных путей, необслуженных или находящихся в нерабочем состоянии систем пожарной сигнализации.

На этот раз внимание инспекторов сосредоточится и на системах пожарной сигнализации, а также на работе предприятий, который осуществляют надзор и обслуживание таких систем.