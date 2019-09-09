Спасательный департамент проверит соблюдение требований пожарной безопасности в школах и детсадах Эстонии

”Существуют разные решения и системы пожарной безопасности, однако польза есть только от систем, которые находятся в рабочем состоянии и которые регулярно обслуживают. В этом важная роль предприятий, которые осуществляют обслуживание таких систем. Если в работе системы обнаружены неполадки, то обязанностью предприятия является оповестить об этом клиента, а в сотрудничестве с владельцем здания как можно быстрее устранить эти недочеты”, — рассказал Пыллу. ”В учебных заведениях должна быть система раннего обнаружения возгорания, а также проработана схема безопасной эвакуации”, — подчеркнул он.
”Пожарная безопасность и безопасность в целом - очень важные темы для учебных заведений”, — отметил руководитель отдела государственного имущества Министерства образования и науки Индрек Рийсаар. Он рассказал, что большинство школ находятся в сфере ответственности местных самоуправлений, а за выполнение требований пожарной безопасности в государственных школах отвечает министерство.
”Мы регулярно проверяем государственные учебные заведения по теме пожарной безопасности. В этом году мы инвестировали в пожарную безопасность каждой второй школы. Несмотря на это, мы приветствуем рейды Спасательного департамента в учебные заведения. Такие рейды помогают составить общую картину состояния зданий, а также выполнения обязательных требований пожарной безопасности". Рийсаар добавил, что проигрывать кризисные ситуации является обязательным как для учителей, так и учеников учебных заведений.
В Эстонии более 600 детских садов, 530 общеобразовательных школ, 37 прикладных учебных заведений, 19 высших учебных заведений, 750 школ по интересам.
Спасательный департамент проверяет соблюдение правил пожарной безопасности ежедневно. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают создать общую картину по пожарной безопасности.
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