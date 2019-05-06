Спасательный департамент проверит пожарную безопасность в отелях Эстонии

”В преддверии туристического сезона самое время задуматься и проверить соблюдение всех правил пожарное безопасности. Для туристов отель незнакомое место, но в случае пожара каждому должно быть ясно, как быстро и безопасно покинуть здание. Поэтому очень важно обнаружить возгорание как можно раньше. В рабочем состоянии должны находится все противопожарные двери и освещение”, рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. Она добавила, что все посетители отелей, мотелей, туристических хуторов и общежитий должны быть уверены в том, что останавливаются на ночлег в безопасном месте.

Отели, мотели, туристические хутора и общежития проверят впервые. Однако, Спасательному департаменту известно об основных ошибках, которые допускаются в таких местах — выключенная или изолированная система сигнализации, открытые противопожарные двери, посторонние или легковоспламеняющиеся вещи на эвакуационных путях.

„В случае пожара от безопасной и быстрой эвакуации зависят жизни людей. Спасательный департамент проявляет нулевую толерантность к нарушениям требований к эвакуации. Поэтому любое поведение собственников или владельцев здания, которое угрожает человеку в здании, является неприемлемым, и за ним последует разбирательство о проступке”, — сказала Тяхе.