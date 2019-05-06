06.05.2019, 14:50

Спасательный департамент проверит пожарную безопасность в отелях Эстонии


rus.delfi.ee
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Hotellituba.
Hotellituba. Foto: Priit Simson

С сегодняшнего дня Спасательный департамент начинает проверять соблюдение правил пожарной безопасности в отелях, мотелях, туристических хуторах и общежитиях по всей Эстонии. В ходе рейдов особое внимание спасатели уделят раннему обнаружению возгорания и безопасной эвакуации людей.

”В преддверии туристического сезона самое время задуматься и проверить соблюдение всех правил пожарное безопасности. Для туристов отель незнакомое место, но в случае пожара каждому должно быть ясно, как быстро и безопасно покинуть здание. Поэтому очень важно обнаружить возгорание как можно раньше. В рабочем состоянии должны находится все противопожарные двери и освещение”, рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. Она добавила, что все посетители отелей, мотелей, туристических хуторов и общежитий должны быть уверены в том, что останавливаются на ночлег в безопасном месте.

Отели, мотели, туристические хутора и общежития проверят впервые. Однако, Спасательному департаменту известно об основных ошибках, которые допускаются в таких местах — выключенная или изолированная система сигнализации, открытые противопожарные двери, посторонние или легковоспламеняющиеся вещи на эвакуационных путях.

„В случае пожара от безопасной и быстрой эвакуации зависят жизни людей. Спасательный департамент проявляет нулевую толерантность к нарушениям требований к эвакуации. Поэтому любое поведение собственников или владельцев здания, которое угрожает человеку в здании, является неприемлемым, и за ним последует разбирательство о проступке”, — сказала Тяхе.

В прошлом году в отелях Эстонии произошло 17 возгораний. Например, в прошлом году загорелась баня в гостинице Rehe. Также в 2016 году произошел пожар и разрушил гостиницу Bernhard в Отепя, а в 2015 году произошел пожар в гостинице Schlössle в старом городе. К счастью, в этих пожарах никто из людей не пострадал.

По данным Департамента статистики в отелях Эстонии в прошлом году остановилось 3,6 миллиона туристов. Услуги туристам предлагали 950 предприятий. Всего было в наличии 20 000 комнат и 45 000 спальных места.

Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. С прошлого года ведомство проводит контрольные проверки по всей Эстонии. Систематические проверки помогают получить ведомству реальную картину выполнения правил по пожарной безопасности.

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