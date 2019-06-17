Спасательный департамент призывает стать ”смотрителем” костра в Яанову ночь

Спасательный департамент призывает людей, зажигая традиционный костер, быть его ”смотрителем” или выбрать кого-то из компании, кто будет отвечать за безопасность. Свой костер можно зарегистрировать в интернете, тем самым показав, что вы готовы взять на себя ответственность за безопасность.
Согласно традиции, на Яанову ночь люди на территории всей Эстонии жгут костры. Чтобы Яанова ночь прошла без происшествий необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. ”Мы надеемся, что люди будут отмечать праздник Яановой ночи с друзьями, соблюдая все правила безопасности. Для этого мы призываем всех выбрать кого-то из компании, кто будет отвечать за безопасность костра, а также зарегистрировать свой костер в интернете. Среди всех, зарегистрировавших свой костер, будут разыграны призы — 6 комплектов средств для тушения огня".
"Задачей ”смотрителя” костра является обеспечить безопасность и проследить, чтобы постер был зажжен согласно всем правилам пожарной безопасности. Такой ”смотритель” мог бы присматривать за костром в течении всего вечера и удостоверится в том, чтобы к концу вечера костер полностью потушен,” — рассказал ведущий инспектор отдела по надзору за безопасностью Юрий Маринец.
Кампания ”смотрителя” костра прошла впервые в прошлом году. В качестве ”смотрителя” костра зарегистрировало себя 427 человека.
Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в центр тревоги по номеру 112.
Кострище должно располагаться на очищенной поверхности минимум за 15 метров от зданий и 20 метров от лесного массива.
В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть. Костер можно разводить только на невоспламеняющейся поверхности.
В костре можно сжигать только чистое дерево, бумагу и картон.
Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом (до 5, 4 м/с) ветре. Следует следить за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры, и убрать с их дороги горючие материалы. Имейте в виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.
Разжигайте костер, который сможете перешагнуть, а не перепрыгнуть
Разводите костер или готовите гриль на специальном оборудовании — под рукой всегда должны быть первичные средства тушения. Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя, убедитесь, что он надежно потушен.
Все вопросы, касающиеся разведения костров, использования гриль установок, правил и требований пожаробезопасности, можно смело задавать по телефону 1524.
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