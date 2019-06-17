Спасательный департамент призывает стать ”смотрителем” костра в Яанову ночь

Согласно традиции, на Яанову ночь люди на территории всей Эстонии жгут костры. Чтобы Яанова ночь прошла без происшествий необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. ”Мы надеемся, что люди будут отмечать праздник Яановой ночи с друзьями, соблюдая все правила безопасности. Для этого мы призываем всех выбрать кого-то из компании, кто будет отвечать за безопасность костра, а также зарегистрировать свой костер в интернете. Среди всех, зарегистрировавших свой костер, будут разыграны призы — 6 комплектов средств для тушения огня".

"Задачей ”смотрителя” костра является обеспечить безопасность и проследить, чтобы постер был зажжен согласно всем правилам пожарной безопасности. Такой ”смотритель” мог бы присматривать за костром в течении всего вечера и удостоверится в том, чтобы к концу вечера костер полностью потушен,” — рассказал ведущий инспектор отдела по надзору за безопасностью Юрий Маринец.

Кампания ”смотрителя” костра прошла впервые в прошлом году. В качестве ”смотрителя” костра зарегистрировало себя 427 человека.