Спасательный департамент призывает людей пополнить домашние запасы

Сейчас мы живем в свете кризиса, связанного со здоровьем населения, но кризисы могут также вызвать погодные условия, кибератаки и всевозможные иные опасности. Чрезвычайные ситуации могут длиться днями и неделями, и, возможно, придется справляться с ними, не выходя из дома, без водоснабжения, электричества и канализации. Подготовка к кризисным ситуациям должна стать элементарной частью обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких.

”В широкой перспективе на самом деле нет разницы, какой из кризисов лишит нас ежедневных привычных удобств. Важно то, как мы сможем в кризисной ситуации справиться с ним подручными средствами, продержавшись до того, как подоспеет помощь”, — говорит советник отдела бюро готовности Спасательного департамента Яко Верник.

По словам Верника, самая уязвимая группа населения — жители многоквартирных городских домов, поскольку многие услуги там централизованы, и в случае масштабного кризиса могут разом прекратиться все привычные необходимые удобства. Заказанное Спасательным департаментом исследование показывает, что из всех жителей многоквартирных домов только 5% подготовлены к тому, чтобы без потерь справиться с кризисом. Грянувший прошлой весной коронакризис дал толчок привыкать запасаться необходимым впрок, однако теперь — самое подходящее время для систематизирования своих запасов, оценивания их опытным глазом и пополнения и обновления в случае необходимости.

По словам Яко Верника, подготовку к кризису следует начинать с того, где вы живете, и продумать исходящие из этого факта возможности и обязанности. К примеру, как член квартирного товарищества нужно быть в курсе того, позволит ли председатель товарищества опустошить трубы водоснабжения, перекроет ли краны, закажет ли при необходимости уличные туалеты. Жителям деревень нужно быть в курсе использования колодцев, мест для гриля и так далее. На индивидуальном уровне человек отвечает за свои запасы: т.е. как питаться в случае невозможности пойти в магазин, как обеспечить гигиену, пользование туалетом и так далее.