Спасательный департамент: правила могут спасти жизнь
Публикуем комментарий руководителя отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.
Публикуем комментарий руководителя отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.
Для каждого из нас наш дом должен быть нашей крепостью. В прошлую пятницу 19 апреля произошел пожар в четырехэтажном доме в Кунда, где пожар, начавшийся с подвала, быстро распространился на лестничную площадку и квартиры. Для многих квартира стала ловушкой. В ходе спасательных работ был обнаружен труп женщины, пострадали все жильцы на лестничной площадке, на следующий день в больнице скончался еще один человек. 16 октября прошлого года в пятиэтажном доме в Аннелинна в Тарту также произошел пожар. Тогда, из-за открытой двери в подвал, дым попал на лестничную площадку и от-туда распространился по 5 этажам в квартиры. Тогда людей эвакуировали по средствам лестницы, специального подъемника, а также через лестничную площадку. К счастью, тогда никто не пострадал.
В обоих случаях очень важную роль сыграла противопожарная дверь, которая должна быть установлена между лестничной площадкой и подвалом — в первом случае она отсутствовала. В случае пожара в Тарту она была, но во время возгорания была открытой. В обоих случаях жильцы дома оказались в опасной ситуации так как было нарушено одно очень важное правило пожарной безопасности — подвал и лестничная площадка должны быть разделены противопожарной дверью. Сегодня в наших подвалах хранятся не только банки с вареньем, но и различные легковоспламеняющиеся вещества, шины и одежда. Это означает, что в случае пожара именно противопожарная дверь даст нам необходимое время чтобы спасти свою жизнь.
В Эстонии почти 25 000 жилых домов и вероятность, что где-то случится похожий случай очень большая. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас, как в Спасательном департаменте так и квартирные товарищества и жильцы всех домов сделали свой вклад в то, чтобы их квартира стала их крепостью и защитила их в случае опасности. На этой неделе Спасательный департамент отправит квартирным товариществам информацию об обязательных требованиях к пожарной безопасности в квартирном доме. К нам можно всегда обратиться, ведь мы для этого и есть — чтобы вместе сделать Эстонию более безопасной.
Спасательный департамент ежедневно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. Также ведомство проводит и дополнительные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают получить общую картину по пожарной безопасности. Инспекторы Спасательного департамента в ходе рейда в многоквартирные дома в феврале месяце этого года выявили, что только 40% домов соответствует элементарным требованиям пожарной безопасности — противопожарная подвальная дверь, незахламленные старой мебелью, колясками и прочими вещами эвакуационные пути, а дверь c замком ”бабочкой”, что позволяет покинуть дом без ключа.
В прошлом году при пожарах в жилых домах погибло 45 человек, из них 22 в квартирных домах и 21 в частных. Также один человек погиб на даче и 1 в рядном доме. Это были чьи-то родственники, родители, братья и сестры, друзья. Мы в Спасательном департаменте не делаем снисхождений в случае не выполнения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах, в таких случаях у нас нулевая толеранция. Все это для того чтобы спасти жизни людей, их дома и имущество. Для того чтобы привести свой дом в порядок не надо ждать пожара с трагическими последствиями! Берегите себя и жизнь своих близких!
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