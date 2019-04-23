Спасательный департамент: правила могут спасти жизнь

В Эстонии почти 25 000 жилых домов и вероятность, что где-то случится похожий случай очень большая. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас, как в Спасательном департаменте так и квартирные товарищества и жильцы всех домов сделали свой вклад в то, чтобы их квартира стала их крепостью и защитила их в случае опасности. На этой неделе Спасательный департамент отправит квартирным товариществам информацию об обязательных требованиях к пожарной безопасности в квартирном доме. К нам можно всегда обратиться, ведь мы для этого и есть — чтобы вместе сделать Эстонию более безопасной.

Спасательный департамент ежедневно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. Также ведомство проводит и дополнительные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают получить общую картину по пожарной безопасности. Инспекторы Спасательного департамента в ходе рейда в многоквартирные дома в феврале месяце этого года выявили, что только 40% домов соответствует элементарным требованиям пожарной безопасности — противопожарная подвальная дверь, незахламленные старой мебелью, колясками и прочими вещами эвакуационные пути, а дверь c замком ”бабочкой”, что позволяет покинуть дом без ключа.

В прошлом году при пожарах в жилых домах погибло 45 человек, из них 22 в квартирных домах и 21 в частных. Также один человек погиб на даче и 1 в рядном доме. Это были чьи-то родственники, родители, братья и сестры, друзья. Мы в Спасательном департаменте не делаем снисхождений в случае не выполнения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах, в таких случаях у нас нулевая толеранция. Все это для того чтобы спасти жизни людей, их дома и имущество. Для того чтобы привести свой дом в порядок не надо ждать пожара с трагическими последствиями! Берегите себя и жизнь своих близких!