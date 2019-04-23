23.04.2019, 18:44

Спасательный департамент: правила могут спасти жизнь


rus.delfi.ee
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Tulekahju oht raamatukogus
Tulekahju oht raamatukogusFoto: Ester Vaitmaa

Публикуем комментарий руководителя отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Для каждого из нас наш дом должен быть нашей крепостью. В прошлую пятницу 19 апреля произошел пожар в четырехэтажном доме в Кунда, где пожар, начавшийся с подвала, быстро распространился на лестничную площадку и квартиры. Для многих квартира стала ловушкой. В ходе спасательных работ был обнаружен труп женщины, пострадали все жильцы на лестничной площадке, на следующий день в больнице скончался еще один человек. 16 октября прошлого года в пятиэтажном доме в Аннелинна в Тарту также произошел пожар. Тогда, из-за открытой двери в подвал, дым попал на лестничную площадку и от-туда распространился по 5 этажам в квартиры. Тогда людей эвакуировали по средствам лестницы, специального подъемника, а также через лестничную площадку. К счастью, тогда никто не пострадал.

В обоих случаях очень важную роль сыграла противопожарная дверь, которая должна быть установлена между лестничной площадкой и подвалом — в первом случае она отсутствовала. В случае пожара в Тарту она была, но во время возгорания была открытой. В обоих случаях жильцы дома оказались в опасной ситуации так как было нарушено одно очень важное правило пожарной безопасности — подвал и лестничная площадка должны быть разделены противопожарной дверью. Сегодня в наших подвалах хранятся не только банки с вареньем, но и различные легковоспламеняющиеся вещества, шины и одежда. Это означает, что в случае пожара именно противопожарная дверь даст нам необходимое время чтобы спасти свою жизнь.

В Эстонии почти 25 000 жилых домов и вероятность, что где-то случится похожий случай очень большая. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас, как в Спасательном департаменте так и квартирные товарищества и жильцы всех домов сделали свой вклад в то, чтобы их квартира стала их крепостью и защитила их в случае опасности. На этой неделе Спасательный департамент отправит квартирным товариществам информацию об обязательных требованиях к пожарной безопасности в квартирном доме. К нам можно всегда обратиться, ведь мы для этого и есть — чтобы вместе сделать Эстонию более безопасной.

Спасательный департамент ежедневно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. Также ведомство проводит и дополнительные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают получить общую картину по пожарной безопасности. Инспекторы Спасательного департамента в ходе рейда в многоквартирные дома в феврале месяце этого года выявили, что только 40% домов соответствует элементарным требованиям пожарной безопасности — противопожарная подвальная дверь, незахламленные старой мебелью, колясками и прочими вещами эвакуационные пути, а дверь c замком ”бабочкой”, что позволяет покинуть дом без ключа.

В прошлом году при пожарах в жилых домах погибло 45 человек, из них 22 в квартирных домах и 21 в частных. Также один человек погиб на даче и 1 в рядном доме. Это были чьи-то родственники, родители, братья и сестры, друзья. Мы в Спасательном департаменте не делаем снисхождений в случае не выполнения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах, в таких случаях у нас нулевая толеранция. Все это для того чтобы спасти жизни людей, их дома и имущество. Для того чтобы привести свой дом в порядок не надо ждать пожара с трагическими последствиями! Берегите себя и жизнь своих близких!

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