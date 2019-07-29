Спасательный департамент: пожилые люди по-прежнему находятся в группе риска среди утонувших

”Пожилые — однозначно одна из групп риска, с которыми чаще всего случаются несчастные случаи на воде. На основе случившихся несчастий мы можем сказать, что в жаркую погоду люди идут купаться и переоценивают свою физическую форму и состояние здоровья. Никто не застрахован от проблем со здоровьем, а они обычно напоминают о себе неожиданно и в самых неподходящих местах”, — рассказал эксперт по водной безопасности Спасательного департамента Микко Виркала.

Виркала добавил, что очень часто причиной смерти пожилых людей становится просто несчастный случай — пожилые люди спотыкаются и падают в воду или у них заканчиваются силы во время плавания.

”Пожилым людям безопаснее всего плавать у берега, чтобы ноги касались дна, а с собой стоит взять друга с кем поддерживать контакт во время плавания. Тонущий человек не сможет позвать на помощь так как вся его энергия уходит на то, чтобы удержать себя на поверхности воды. Тонущий человек уходит по воду, а всплывая, отчаянно глотает воздух”, — напомнил Виркала.

В этом году утонуло 27 человек, 20 их них были в возрасте более 50 лет. В прошлом году по состоянию на 28 июля утонуло 23 человека, из них 14 были в возрасте старше 50 лет.