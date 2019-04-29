Спасательный департамент: об обнаружении взрывного устройства необходимо обязательно сообщать

”С приходом весны все больше людей проводит свой досуг на природе, поэтому мы решили напомнить всем элементарные правила поведения в случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться взрывоопасным. Этой весной саперы получили уже 190 вызовов, а также нашли и уничтожили 426 снаряда, которые остались на природе со времен войны. Снаряды и мины можно обнаружить выполняя земельные работы в лесу, в поле или у себя в саду”, — рассказал советник Центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. В Эстонии главным образом находят патроны, минометные мины, ручные гранаты и снаряды. Находят также авиабомбы и взрывчатые вещества.

”Даже тогда, когда вы не уверены, опасный ли найденный предмет или нет, стоит обязательно позвонить на номер Центра тревоги 112. Саперы и есть для того, чтобы определить опасный ли это предмет или нет и в случае опасности безопасно уничтожить его”, — разъяснил Пугонен. В Эстонии круглосуточно на дежурстве 4 отряда по разминированию, которые немедленно отреагируют на ваш звонок.

Пугонен объяснил, что взрывные устройства построены для того чтобы калечить, убивать и разрушать. Найденный подозрительный предмет ни в коем случае нельзя двигать или забирать с собой. Предупредите о находке людей поблизости и не подпускайте никого близко к находке. Позвоните по номеру 112 и выполняйте инструкции, которые даст вам диспетчер.