29.04.2019, 10:14

Спасательный департамент: об обнаружении взрывного устройства необходимо обязательно сообщать


rus.delfi.ee
EST
Mürsk
MürskFoto: Päästeamet

На территории Эстонии по-прежнему находится много опасных взрывчатых веществ. Об обнаружении таких опасных предметов стоит немедленно сообщить на номер Центра тревоги 112.

”С приходом весны все больше людей проводит свой досуг на природе, поэтому мы решили напомнить всем элементарные правила поведения в случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться взрывоопасным. Этой весной саперы получили уже 190 вызовов, а также нашли и уничтожили 426 снаряда, которые остались на природе со времен войны. Снаряды и мины можно обнаружить выполняя земельные работы в лесу, в поле или у себя в саду”, — рассказал советник Центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. В Эстонии главным образом находят патроны, минометные мины, ручные гранаты и снаряды. Находят также авиабомбы и взрывчатые вещества.

”Даже тогда, когда вы не уверены, опасный ли найденный предмет или нет, стоит обязательно позвонить на номер Центра тревоги 112. Саперы и есть для того, чтобы определить опасный ли это предмет или нет и в случае опасности безопасно уничтожить его”, — разъяснил Пугонен. В Эстонии круглосуточно на дежурстве 4 отряда по разминированию, которые немедленно отреагируют на ваш звонок.

Пугонен объяснил, что взрывные устройства построены для того чтобы калечить, убивать и разрушать. Найденный подозрительный предмет ни в коем случае нельзя двигать или забирать с собой. Предупредите о находке людей поблизости и не подпускайте никого близко к находке. Позвоните по номеру 112 и выполняйте инструкции, которые даст вам диспетчер.

При возможности оставайтесь ждать саперов неподалёку от места находки. Если это невозможно, то отметьте место находки. Это можно сделать, например, с помощью мобильного телефона. Современные телефоны позволяют зафиксировать GPS координаты, которые можно передать Центру тревоги.

В 2018 году саперы выехали на 1326 вызовов в ходе которых обнаружили и уничтожили 3880 взрывных устройства.

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