Спасательный департамент напоминает: не забывайте о правилах поведения на воде! Помогут инфостенды

Спасательный департамент совместно с местными самоуправлениями, общинами и организациями установил на пляжах самых популярных водоёмов 607 стендов по водной безопасности, из которых 195 сейчас находятся в плохом состоянии — снесены или повреждены.

”Стенды на берегу водоемов размещены для того, чтобы в случае несчастья нуждающемуся в помощи человеку можно было помочь, не подвергая себя опасности — там есть информация и инструкция, а также спасательное оборудование. Также на доске есть общая информация о том, что можно, а что нельзя делать у водоема. На стендах имеется и идентификационный номер, по которому Центр тревоги может точно определить ваше месторасположение, чтобы спасатели быстрее пришли к вам на помощь. Поэтому очень важно, чтобы к началу купального сезона все стенды были в хорошем состоянии, так как отсутствие спасательного оборудования может стоить потери чьей-то жизни”, — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Спасательное оборудование должно быть на стенде и в зимнее время, чтобы провалившийся под лед человек был спасен как можно быстрее. За стендами нужно следить круглогодично и при необходимости заменять поломанное или испорченное оборудование. Владельцем инфо-стенда является местное самоуправление или НКО, Спасательный департамент предлагает помощь в приобретении инфо-доски и идентификационного номера.

С началом теплой и летней погоды Спасательный департамент напоминает:



· Если пьешь, то не плавай! Опасными могут быть и слабоалкогольные напитки, а также похмелье. В состоянии алкогольного опьянения человек быстро устает, возникают проблемы с кровеносной системой, может наступить быстрое переохлаждение, приток крови к конечностям может резко сократиться. В прошлом году летом утонули 17 человек, половина из которых были в алкогольном опьянении.

· Присматривайте за родными и близкими! Идите купаться с друзьями или членами семьи. Так, в случае опасности, вы сможете быстро позвать на помощь. Конечно, детей не стоит отпускать одних в воду — с теми, у кого слабое чувство опасности, чаще всего случаются несчастные случаи.