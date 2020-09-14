Спасательный департамент консультирует школы и детсады по вопросам безопасности

Вице-канцлер министерства Роберт Липпин отметил, что многие школы взяли на вооружение систему ”домашних классов”, распределили время начала уроков, сделали время питания отдельным для классов и используют возможность обучения на свежем воздухе.

”Учебные заведения продумали разные возможности входа в здание, а также передвижение между классами и по коридорам. Все это для того, чтобы по возможности уменьшить контакты между учениками и персоналом”, — объяснил Липпин и подчеркнул, что несмотря на реорганизацию, не стоит забывать о безопасности, поэтому обязательно должно быть продумано, как в случае пожара быстро эвакуироваться из здания, для этого необходимо пересмотреть планы эвакуации и эвакуационные пути.

Для того, чтобы учреждения образования могли обеспечить ежедневную пожарную безопасность в различных ситуациях, Спасательный департамент сосредоточится этой осенью на консультировании школ и детских садов.

”Спасательный департамент придет в школы и детские сады и поделится требованиями, которые помогут в ситуации реорганизованного учебного процесса чувствовать себя в безопасности как ученикам, так и персоналу учебных заведений”, — сказала руководитель отдела надзора за пожарной безопасностью спасательного департамента Тагне Тяхе и добавила, что в предыдущие проверки чаще всего проблемой становились именно пути эвакуации, к примеру, держали открытыми противопожарные двери, на путях эвакуации находились различные вещи, а системы пожарной сигнализации не были обслужены должным образом или находились не в рабочем состоянии.

На этой неделе инспектора Спасательного департамента посетят школы и детские сады, оценят пожаробезопасность зданий и общую ситуацию и дадут совет, как предотвратить проблемы. ”Все детские сады и школы за один заход посетить не хватит времени, однако, если к вам не пришли, а вы все же хотели бы убедиться в пожаробезопасности школы или детского сада, обязательно обратитесь к инспекторам”, — призвала Тяхе.

Спасательный департамент будет консультировать образовательные учреждения до конца сентября.