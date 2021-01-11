Спасательный департамент дал рекомендации по поведению при снежной буре

Согласно штормовому предупреждению, южный и юго-восточный ветер усилится порывами до 20 м/с, на островах, а также на западном и северо-западном побережьях порывами до 23 м/с, на Хийумаа и Сааремаа порывами до 25 м/с. Метель и сильнейший ветер сохранятся до завтрашнего вечера.

Спасательный департамент настоятельно рекомендует соблюдать предельную осторожность на дорогах и готовиться к возможным отключениям электроэнергии и водоснабжения.

До бури:

· запаситесь питьевой водой, пищей, батареями и дровами;

· учтите возможность перебоев в подаче электроэнергии. Зарядите мобильный телефон, внешние аккумуляторы и заправьте автомобиль.

Во время бури:

· если можете, оставайтесь в помещениях и не выходите наружу;

Выбирая одежду для выхода на улицу, учтите, что из-за ветра погода ощущается ещё холоднее. В ветреную погоду надевайте побольше одежды. Избегайте движения под деревьями, так как при сильном ветре могут ломаться их ветки.

· при возможности, не водите транспортные средства, избегайте окольных дорог. Если поездки не избежать, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, внешние аккумуляторы, лопату для снега, тёплую одежду и горячий напиток;

· информацию о связанных с бурей препятствиях на дорогах можно получить по телефону 1247;

· об отключении электричества сообщите по телефону для сообщения о неисправностях 1343. Об упавших линиях оповестите и экстренную службу по номеру 112;

· В случае человеческих травм и неминуемой опасности звоните по телефону 112.

Чтобы причинённый силами природы ущерб был минимальным, ознакомьтесь с советами по готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента - здесь.