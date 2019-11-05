05.11.2019, 20:36

Спасатели в ноябре проведут рейды по квартирным товариществам: как убедиться, что к вам пришли не мошенники?


EST
Ärid Lätis
Foto on illustratiivneFoto: Taavi Sepp

С ноября месяца все квартирные товарищества Эстонии смогут заказать консультацию по улучшению пожаробезопасности дома. Цель такой консультации - информировать квартирные товарищества о пожаробезопасности и о действующих требованиях к пожаробезопасности, а также научить квартирные товарищества обращать внимание на действующие требования.

В ходе консультации вместе с членами квартирного товарищества осматриваются лестничные площадки, коридоры, подвалы и окрестность дома. «Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой являются оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель, а также входные двери, которые открываются без ключа. Детские коляски или санки в коридоре могут стоить чьей-то жизни и об этом необходимо больше говорить», - отметила эксперт отдела по превентивной работе Спасательного департамента Сандра Таммиксаар.

Консультации квартирных товариществ проведут спасатели. Они проверят пожаробезопасность многоквартирных домов. Помимо знаний о том, как улучшить пожаробезопасность дома, у спасателей большой опыт из реальной жизни, что поможет более отчетливо объяснить жильцам дома важность соблюдения требований.

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При необходимости спасатели заглянут также и в квартиры жильцов, чтобы убедиться, что и внутри квартир соблюдены все правила пожарной безопасности. В данном случае спасатели надеются и на помощь председателя квартирного товарищества, который проведет разъяснительную работу и жильцов открывать двери спасателям. Так можно будет удостовериться, что в каждой квартире имеется дымовой датчик, а у жильцов квартиры есть все необходимые знания о том, как поступать в чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что дымовой датчик обязателен с 2009 года, в Эстонии по-прежнему множество семей, где датчик дыма отсутствует или установлен не надлежащим способом.

О своем визите спасатели заранее договорятся с квартирным товариществом. Если во время консультации обнаружатся недочеты, которые нельзя ликвидировать сразу, то можно будет договориться о повторном визите.

Во время консультации спасатели обращают внимания на недочеты, но не выписывают штраф и не начинают делопроизводство. Если квартирное товарищество не согласно ликвидировать недочеты в оговоренное время, то тогда у Спасательного департамента есть право начать делопроизводство.

В период с 18 по 22 ноября в ходе рейдов ведомство проверит соблюдение правил пожарной безопасности во всех многоквартирных домах по всей Эстонии.

Консультация спасателей бесплатная и ее можно заказать по инфотелефону Спасательного департамента 1524.

При этом важно иметь в виду:

Спасатели, инспекторы или другие служащие департамента всегда представляются по имени и показывают служебное удостоверение. Спасатели одеты в узнаваемую защитную одежду и другие служащие — в полевую форму с нарукавной эмблемой. Передвигаются как правило на красных машинах с эмблемой Спасательного департамента;

В случае сомнения всегда следует спрашивать служебное удостоверение и сразу сообщать Спасательному департаменту или полиции о липовых инспекторах;

Всегда можно позвонить по номеру 1524 и узнать, работает ли на самом деле в Спасательном департаменте работник, им представившийся. Кроме того, можно попросить показать из окна служебную машину с эмблемой Спасательного департамента.

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