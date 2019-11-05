Спасатели в ноябре проведут рейды по квартирным товариществам: как убедиться, что к вам пришли не мошенники?

В ходе консультации вместе с членами квартирного товарищества осматриваются лестничные площадки, коридоры, подвалы и окрестность дома. «Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой являются оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель, а также входные двери, которые открываются без ключа. Детские коляски или санки в коридоре могут стоить чьей-то жизни и об этом необходимо больше говорить», - отметила эксперт отдела по превентивной работе Спасательного департамента Сандра Таммиксаар.

Консультации квартирных товариществ проведут спасатели. Они проверят пожаробезопасность многоквартирных домов. Помимо знаний о том, как улучшить пожаробезопасность дома, у спасателей большой опыт из реальной жизни, что поможет более отчетливо объяснить жильцам дома важность соблюдения требований.

При необходимости спасатели заглянут также и в квартиры жильцов, чтобы убедиться, что и внутри квартир соблюдены все правила пожарной безопасности. В данном случае спасатели надеются и на помощь председателя квартирного товарищества, который проведет разъяснительную работу и жильцов открывать двери спасателям. Так можно будет удостовериться, что в каждой квартире имеется дымовой датчик, а у жильцов квартиры есть все необходимые знания о том, как поступать в чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что дымовой датчик обязателен с 2009 года, в Эстонии по-прежнему множество семей, где датчик дыма отсутствует или установлен не надлежащим способом.