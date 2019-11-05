Спасатели в ноябре проведут рейды по квартирным товариществам: как убедиться, что к вам пришли не мошенники?

О своем визите спасатели заранее договорятся с квартирным товариществом. Если во время консультации обнаружатся недочеты, которые нельзя ликвидировать сразу, то можно будет договориться о повторном визите.
Во время консультации спасатели обращают внимания на недочеты, но не выписывают штраф и не начинают делопроизводство. Если квартирное товарищество не согласно ликвидировать недочеты в оговоренное время, то тогда у Спасательного департамента есть право начать делопроизводство.
В период с 18 по 22 ноября в ходе рейдов ведомство проверит соблюдение правил пожарной безопасности во всех многоквартирных домах по всей Эстонии.
Консультация спасателей бесплатная и ее можно заказать по инфотелефону Спасательного департамента 1524.
При этом важно иметь в виду:
Спасатели, инспекторы или другие служащие департамента всегда представляются по имени и показывают служебное удостоверение. Спасатели одеты в узнаваемую защитную одежду и другие служащие — в полевую форму с нарукавной эмблемой. Передвигаются как правило на красных машинах с эмблемой Спасательного департамента;
В случае сомнения всегда следует спрашивать служебное удостоверение и сразу сообщать Спасательному департаменту или полиции о липовых инспекторах;
Всегда можно позвонить по номеру 1524 и узнать, работает ли на самом деле в Спасательном департаменте работник, им представившийся. Кроме того, можно попросить показать из окна служебную машину с эмблемой Спасательного департамента.
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