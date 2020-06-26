Спасатели тщательно проверят места для купания

”Жаркая погода привлекает людей проводить время у водоёмов. К сожалению, это времяпрепровождение у многих подразумевает и употребление алкогольных напитков, но мы не устаём повторять, что алкоголь и купание — вещи не совместимые. Пьяный человек переоценивает свои возможности, быстро устаёт, у него нарушаются функции сердечно-сосудистой системы, и охлаждающее купание может стать для человека последним”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В этом году утонувших в водоёмах уже 32 человека, из которых 26 мужчины и 6 женщины. Половина утопленников были в алкогольном опьянении. За весь 2019 год утонули 36 человек. Таммеару отметил, что в этом году риски того, что происшествия будут происходить чаще, возросли, так как по данным Эстонского института конъюнктуры потребление алкоголя в нашей стране выросло, а именно алкоголь часто является причиной несчастий.

Главная цель рейдов — это информировать и направить людей вести себя безопасно и уберечь их от несчастных случаев и смертей.

Идя купаться, помни:

· Не прыгай в воду в незнакомом месте! До того, как зайти в воду, критически оцени температуру воды, её прозрачность, глубину, течение, волны, берег водоёма, а также его дно;

· Помни, что купание и алкоголь несовместимы. В большой компании следует найти человека, который будет следить, чтобы остальные вели себя безопасно;

· Не упускайте из виду детей. Тонущий человек не кричит о помощи, и именно поэтому важно поговорить со своим ребёнком о том, как вести себя в воде и какие в ней могут быть опасности;

· Использование надувных плавательных средств и матрасов влечёт за собой различные риски. Даже маленькая дырочка может привести к тому, что матрас или другое плавательное средство будут постепенно постепенно сдуваться и погружаться под воду. В результате ребенок попадет в неожиданную ситуацию и испугается.