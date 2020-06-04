Спасатели советуют отмечать Иванову ночь в узком кругу и приглашают стать ”смотрителем” костра

Чтобы Яанов день и ночь оставили только положительные эмоции, нужно помнить все правила пожарной безопасности, за этим и может проследить ”смотритель” костра. Свой костер можно зарегистрировать, тем самым показав, что вы готовы взять на себя ответственность за безопасность. Это можно сделать по ссылке https://jaanituli.geoape.com. Все, кто зарегистрируется ”смотрителем”, примут участие в розыгрыше, главным призом которого является угольный гриль, а дополнительными призами три огнетушителя.

”Задачей ”смотрителя” костра является обеспечить безопасность и проследить, чтобы костер был зажжен согласно всем правилам пожарной безопасности. Такой ”смотритель” должен будет присматривать за костром в течение всего вечера и потом удостовериться в том, чтобы к концу вечера костер был полностью потушен”, — сказала эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Сандра Таммиксаар.

”Так как в этом году люди будут разжигать костёр около своих домов или дач, то нужно быть особенно осторожным и внимательным, чтобы костёр был под контролем. Нужно обязательно считаться с направлением и силой ветра, а также позаботиться о том, чтобы вокруг костра не было легко воспламеняемых предметов”, — добавила Таммиксаар.

Кампания ”смотрителя” костра проходит уже третий год. В прошлом году ”смотрителями” зарегистрировались 437 человек.

Памятка безопасного костра:

- Зарегистрируй себя ”смотрителем” своего костра и отметь его расположение на сайте в интернете https://jaanituli.geoape.com/

- Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в Центр тревоги по номеру 112.

- Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра — на расстоянии не менее 15 метром. Кострище любого размера должно находиться минимум в 20 метрах от лесного массива.

- В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть. Костер можно разводить только на невоспламеняющейся поверхности. В костре можно сжигать только чистое дерево, бумагу и картон.

- Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом (до 5, 4 м/с) ветре. Нужно следить за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры, и убрать с их дороги горючие материалы. Имейте в виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.

- Для хорошего настроения будет достаточно и небольшого костра. Ведь важен не размер, а то настроение, что костёр создаёт.

- Разводите костер или готовьте гриль на специальном оборудовании — под рукой всегда должны быть первичные средства тушения.

- Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя, убедитесь, что он надежно потушен.

- Все вопросы, касающиеся разведения костров, использования гриль установок, правил и требований пожаробезопасности, можно смело задавать по телефону 1524.