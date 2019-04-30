Спасатели: разжигая костер, люди халатно относятся к безопасности

Начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе напомнила, что при разведении костра следует обязательно убедиться, что костер не представляет опасности соседям, родственникам, животным, природе или домашнему имуществу. «Сегодня Вальпургиева ночь, а завтра Майский праздник. Обычно такие праздники сопровождаются разжиганием костров. Еще раз хочется напомнить, что пожароопасное время действует не просто так. Пожар на природе может вспыхнуть даже от спички или брошенного окурка», - прокомментировала Тяхе. Она добавила, что Спасательный департамент пристально следит за ситуацией и если количество пожаров продолжит расти, введет период высокой пожарной опасности, что повлечет за собой запрет на использования открытого огня, использование гриля и курение в лесу.

По состоянию на 28 апреля в Эстонии произошло уже 650 пожаров в лесу и открытой местности. В 427 случаях горела прошлогодняя трава. Спасательный департамент напоминает, что поджигать сухую прошлогоднюю траву в Эстонии запрещено круглый год!

Начиная с 6 апреля на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. В такой период разводить костер в лесу можно только в специальном отведенном для этого месте. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee.

Разжигая костер с саду, лесу или на открытой местности, важно соблюдать все правила пожарной безопасности. Костер можно разжигать только при слабом ветре. При этом важно следить за направлением ветра, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся предметы. Костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса. Открытый огонь ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Костер стоит потушить водой или песком, или дать ему полностью догореть.

Информацию об общественных кострах и местах для использования гриль оборудования можно получить в местном самоуправлении.

Памятка безопасного разведения костра:

· Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.

· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

· В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.

· В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.

· Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов.

· Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов.

· Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.

· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфотелефону спасательной службы 1524.

С картой пожароопасности можно ознакомится на сайте Национальной службы погоды в интернете.