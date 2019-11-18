Спасатели проверят соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии

”В последний раз мы проверяли многоквартирные дома в начале года. Тогда проблемы с пожарной безопасностью были не обнаружены только в одной пятой домов. Основные проблемы связаны, как обычно, с эвакуацией, а именно эвакуация жителей дома — самое важное во время пожара. Поэтому у нас политика нулевой толерантности по отношению несоблюдения требований по эвакуации”, — рассказал ведущий инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец.

Основной проблемой по-прежнему являются детские коляски, велосипеды, старая мебель и горшки с цветами, которые люди складируют на лестничной площадке. Такие вещи, в случае опасности, помешают людям быстро и безопасно покинуть здание.

В 2018 году в жилых домах при пожарах погибло 45 человек, из них в квартирных домах 22 и частных 21 человек. Один человек погиб в рядном доме и один на даче.

С ноября все квартирные товарищества Эстонии смогут заказать консультацию по улучшению пожарной безопасности дома. Цель такой консультации — информировать квартирные товарищества о пожарной безопасности и о действующих требованиях к пожарной безопасности, а также научить квартирные товарищества обращать внимание на действующие требования. Консультация спасателей бесплатная и ее можно заказать по инфо-телефону Спасательного департамента 1524.

Требования к пожарной безопасности в квартире:

· В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением советуем установить и датчик угарного газа.

· Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.