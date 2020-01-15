Снижение акцизов сделало свое дело? В прошлом году возросла доля погибших в состоянии алкогольного опьянения

Больше всего выделяется число погибших в состоянии алкогольного опьянения — из 79 умерших 51 были пьяны. ”Возросла доля погибших людей в состоянии алкогольного опьянения, а также средний показатель степени опьянения. В среднем содержание алкоголя в крови у погибшего в пожаре пьяного человека составляло 2,94 промилле, самый высокий показатель — 4,9. Это тенденция, которая заставляет беспокоиться. Эксперты прогнозировали, что снижение акцизов на алкоголь повлечёт за собой повышение употребления алкогольных напитков. Такое ощущение, что прогнозы были верны”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В пожарах в прошлом году погибли 27 совершеннолетних мужчин, 12 женщин и 4 ребёнка семи лет и младше. В 2019 году в пожарах, причиной которых стало курение, погибли 19 человек из 43. Также из-за небрежного курения в сравнении с 2018 годом увеличился показатель как смертей, так и получения увечий во время пожаров. Стоит отметить, что все погибшие в пожарах, вызванных курением, были в состоянии алкогольного опьянения.

В происшествиях на воде в прошлом году погибло 36 человек. Этот показатель самый низкий за последние годы. ”Профиль утопленника с годами изменился — если раньше это был молодой ”смельчак”, то теперь его заменил мужчина в возрасте 50+, но который не купается, а просто падает в воду или оступается в канаву, ров или падает в фонтан”, — заметил Куно Таммеару.

От отравления угарным газом пострадали по меньшей мере 60 человек, из них 7 детей. В одном из подобных случаев преждевременное закрытие печной заслонки привело к смерти пожилого человека, также у 19 человек появились проблемы со здоровьем. ”Были и такие случаи, когда спасателей вызывали, потому что у работника скорой помощи во время посещения пациента срабатывал датчик угарного газа, который он носит при себе. Если бы у работников скорой помощи не было с собой этого устройства, то утечка угарного газа осталась бы незамеченной, хотя угарный газ не всегда вызывает острое отравление. При маленьких концентрациях он может просто усилить хронические проблемы со здоровьем, и человек не подумает, что это из-за утечки газа. Поэтому очень сложно определить масштабы проблемы”, — заметил Таммеару.