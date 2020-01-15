15.01.2020, 12:45

Снижение акцизов сделало свое дело? В прошлом году возросла доля погибших в состоянии алкогольного опьянения


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Esimene lumi Keilas
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

Прошедший год для Спасательного департамента по многим параметрам стал рекордным — впервые за долгое время количество погибших в результате пожаров и несчастных случаев на воде снизилось. Однако статистику омрачает трагичный случай в Ихасте, а также то обстоятельство, что среди погибших в пожарах было четверо детей.

В прошлом году в пожарах погибли 43, а в водоёмах утонули 36 человек. Согласно статистике, число утонувших за последние годы уменьшилось. Также возгораний в зданиях, жилых домах, в лесах и на открытой местности в Эстонии за последние 28 лет стало меньше.

”Пожарная безопасность и безопасность на воде всегда требуют от нас большого внимания”, — сказал министр внутренних дел Март Хельме. ”С жизнью нельзя играть, потому что потерянную жизнь уже никак не вернёшь. Например, дымовой датчик обязателен в каждом доме уже 10 лет. Это очень жестокое наказание — заплатить жизнью за то, что идея установки датчика когда-то показалась смешной. В декабре правительство поддержало обязательную установку и датчика угарного газа в тех домах, где есть печное отопление — именно для того, чтобы жители не погибали от отравления угарным газом. Случаев, которые закончились смертью, слишком много. Я обращаю внимание людей на то, что для спасения своей жизни и жизни своих близких не нужно ждать изменений в законе. Для обеспечения безопасности в доме нужно действовать сейчас. Недостаточно просто думать об этом”, — добавил министр.

Больше всего выделяется число погибших в состоянии алкогольного опьянения — из 79 умерших 51 были пьяны. ”Возросла доля погибших людей в состоянии алкогольного опьянения, а также средний показатель степени опьянения. В среднем содержание алкоголя в крови у погибшего в пожаре пьяного человека составляло 2,94 промилле, самый высокий показатель — 4,9. Это тенденция, которая заставляет беспокоиться. Эксперты прогнозировали, что снижение акцизов на алкоголь повлечёт за собой повышение употребления алкогольных напитков. Такое ощущение, что прогнозы были верны”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В пожарах в прошлом году погибли 27 совершеннолетних мужчин, 12 женщин и 4 ребёнка семи лет и младше. В 2019 году в пожарах, причиной которых стало курение, погибли 19 человек из 43. Также из-за небрежного курения в сравнении с 2018 годом увеличился показатель как смертей, так и получения увечий во время пожаров. Стоит отметить, что все погибшие в пожарах, вызванных курением, были в состоянии алкогольного опьянения.

В происшествиях на воде в прошлом году погибло 36 человек. Этот показатель самый низкий за последние годы. ”Профиль утопленника с годами изменился — если раньше это был молодой ”смельчак”, то теперь его заменил мужчина в возрасте 50+, но который не купается, а просто падает в воду или оступается в канаву, ров или падает в фонтан”, — заметил Куно Таммеару.

От отравления угарным газом пострадали по меньшей мере 60 человек, из них 7 детей. В одном из подобных случаев преждевременное закрытие печной заслонки привело к смерти пожилого человека, также у 19 человек появились проблемы со здоровьем. ”Были и такие случаи, когда спасателей вызывали, потому что у работника скорой помощи во время посещения пациента срабатывал датчик угарного газа, который он носит при себе. Если бы у работников скорой помощи не было с собой этого устройства, то утечка угарного газа осталась бы незамеченной, хотя угарный газ не всегда вызывает острое отравление. При маленьких концентрациях он может просто усилить хронические проблемы со здоровьем, и человек не подумает, что это из-за утечки газа. Поэтому очень сложно определить масштабы проблемы”, — заметил Таммеару.

В 2019 году было 660 возгораний в жилых помещениях, из которых более четверти произошли из-за проблем с электричеством. Стоит отметить, что количество пожаров, причиной которых стало электричество, возросло. В прошлом году в таких пожарах погибли 9 человек, ни у одного из них не был установлен дымовой датчик. Обычно причинами замыкания были проблемы со старой проводкой. Ещё одной причиной стало нежелание обращаться к профессионалам для решения проблем с электрическими приборами и самостоятельный ремонт электропроводки.

В прошлом году в пожарах погибли 20 и пострадали 36 пожилых людей. Во многих случаях причиной были устаревшая электропроводка и халатность при использовании электроприборов и системы отопления. Также каждую неделю были вызовы спасателей из-за подгоревшей еды, в одном из таких вызовов жизнь пожилой женщины была под угрозой. Часто были происшествия, где жизни и здоровью одинокого пожилого человека угрожала опасность, потому что используемый камин не обслуживался, был сильно амортизирован или печная заслонка была рано закрыта. В таких случаях дымовой датчик и датчик угарного газа спасают жизни пожилым людям, которые живут одни.

В конце прошлого года шторм на юго-востоке Эстонии как в прямом, так и переносном смысле создал много вызовов. За сутки спасатели получили более 1000 вызовов. Подобный случай показал, насколько местные самоуправления и жители готовы к чрезвычайным ситуациям, а также к перебоям в работе жизненно необходимых услуг, таких как электричество, телефонная связь и радиосвязь, а также службы спасения.

В 2019 году Спасательный департамент получил 26 652 вызова, из которых 15 198 были случаи, где требовалось кого-то спасать. Добровольные спасатели реагировали на 3 365 случаев, из которых в 2 549 требовалось кого-то спасти.

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