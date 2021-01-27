Результаты рейдов: требованиям пожарной безопасности не отвечают более половины проверенных домов попечения

Требованиям пожарной безопасности отвечали 47% проверенных домов попечения, у 53% были выявлены нарушения. ”Основная проблема заключалась в том, что из-за весенней волны коронавируса не проводились пожарные учения, а новая волна еще больше усложнила ситуацию. Также были проблемы с противопожарными дверьми, путями эвакуации и выходами. Помимо нарушений пожарной безопасности, серьёзным местом для раздумий стало то, что в учреждениях по вечерам и ночью мало сотрудников, а в маленьких домах попечения всего один. Это затрудняет и замедляет эвакуацию клиентов”, — сказала руководитель отдела по надзору за пожарной безопасностью Тагне Тяхе.

Еще до рейда Тагне Тяхе опасалась, что из-за особой ситуации в прошлом году проверки, совершённые в меньшем объёме в домах попечения, приведут к ухудшению результатов. ”Так оно, к сожалению, и случилось. Это говорит о том, что очень важно, чтобы требования пожарной безопасности соблюдались между нашими проверками. Несчастье в здании может произойти в любой момент, и поэтому так важно, чтобы датчик мог каждый день подать сигнал, тем самым дать работникам больше времени на реагирование, на использование огнетушителя и\или эвакуацию людей. Владелец здания отвечает за соблюдение требований пожарной безопасности 365 дней в году”, — объяснила Тяхе.

Согласно Закону о пожарной безопасности, за несоблюдение требований пожарной безопасности юридическое или физическое лицо может быть наказано штрафом. В ходе рейдов было выявлено 186 нарушений, начато 42 производства по административным делам и 18 производств о проступках. Больше всего нарушений было в домах презрения Харьюмаа.

Хотя более половины проверенных учреждений нарушали требования пожарной безопасности, были и те, кто, в хорошем смысле, выделился. Инспекторы бюро по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента отметили дом попечения в Ряпина (EELK Räpina Miikaeli Koguduse hooldekodu). Там персонал очень хорошо обучен, работники подробно отвечали на вопросы, а также продумали различные ситуации. Также инспекторы отметили дом презрения Viira kodu и его руководителя Прийта Сутти, который каждую весну проводит теоретические и практические учения для новых работников. В этом здании проживают и люди с особыми физическими потребностями, которых расположили так, чтобы их можно было легче эвакуировать. При необходимости работникам помогают молодые люди из сообщества. В числе отличившихся и руководитель ЦУ Центр попечения Хаапсалу (SA Haapsalu Hoolekandekeskus) Райн Вайксоо, а также менеджер ЦУ Больница Ляэнемаа (SA Läänemaa Haigla) Реймо Реймер.