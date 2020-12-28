Проект ”Сделаем дома безопасными” продолжится и в 2021 году

Целью проекта было помочь именно тем домохозяйствам, где сами собственники не могли справиться: это многодетные семьи, люди с проблемами со здоровьем, одинокие пожилые люди. Тех, кому нужна помощь, выбирали местные самоуправления в сотрудничестве со Спасательным департаментом.

К проекту были привлечены все 79 самоуправлений.

”Этот год стал нелегким для всех нас, повлиял он и на наш проект”, — сказала координатор проекта Грете Арумяэ. ”Поскольку наша целевая группа зачастую относится к группе риска, то работы были приостановлены на несколько месяцев, начиная с весны. Несмотря на это, местные самоуправления справились хорошо, и проект уже на конечной стадии”, — повалила самоуправления Арумяэ.

В Эстонии каждый год происходит примерно одинаковое с Северными странами количество пожаров, однако, к сожалению, погибших в этих пожарах в несколько раз больше. Это значит, что многие дома не являются безопасными для их жителей.

Статистика говорит, что в этих пожарах группой риска как раз являются пожилые люди или люди с низким социальным уровнем жизни. На 27 декабря 2020 года произошло 604 пожара в жилых домах, в которых погибли 28 и получили увечья 83 человека. Основные причины пожаров — неполадки в системах отопления (в основном — при печном отоплении) и электрических систем и приборов.

Руководитель отдела превентивной работы Спасательного департамента Виктор Саареметс говорит, что за последние годы в этом направлении для безопасности жителей была проделана большая работа — и люди могут встретить новый год в теплых и безопасных домах. ”Разумеется, нам нужно пройти еще немалый путь — таких проблемных домов в Эстонии еще тысячи. Но при содействии всех партнеров и местных самоуправлений, при их вкладе и вкладе каждого жителя нашей страны, сможем создать для людей безопасную приятную для жизни среду”.

Вклад государства в проект в 2020 году был порядка 600 000 евро, местные самоуправления добавили 313 000. Благодаря проекту, привели в порядок отопительные и электрические системы, установили различное новое оборудование, новые газовые колонки, датчики угарного газа. На один дом было потрачено приблизительно 3500 евро.