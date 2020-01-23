Проблемы с алкоголем и небрежное курение. В прошлом году в Ида-Вирумаа в пожарах погибло шесть человек

12 августа на пульт центра тревоги поступило сообщение о том, что пламенем объят заброшенный домик в Кохтла-Ярве, на улице Кийги. В доме было найдено тело 38-летнего мужчины, бездомного, который решил там переночевать или же временно облюбовал домик для жилья. Разумеется, ни о каком дымовом датчики не было и речи.

Предполагаемая причина пожара — использование открытого огня, возможно, курение, возможно, мужчина развел костер, чтобы погреться.

28 августа в половину первого ночи пожар вспыхнул в Нарва-Йыесуу, в Сиргала, в двухэтажном каменном доме. В пожаре погиб 60-летний мужчина, ожоги получила и его жена, пытавшаяся его спасти и открыть дверь, схватившись за дверную ручку, нагретую до высокой температуры. Мужчину нашли в прихожей, там же было определено место начала пожара. В прихожей отсутствовала электропроводка. Все указывало на то, что пожар начался давно и вызов поступил слишком поздно. Мужчина в момент пожара находился в состоянии алкогольного опьянения, у него был обычай курить в туалете, что рядом с прихожей. По словам жены, в доме было два дымовых датчика, но не один из них не работал.

27 сентября в половину десятого вечера на пульт центра тревоги пришло сообщение о том, что из находящейся в девятиэтажном доме квартиры на шестом этаже в Силламяэ на улице Каяка валит дым, и в квартире предположительно находится человек. Никто не открыл на настойчивые стуки соседей в дверь. Пока спасатели ехали, дым распространился на лестничную клетку. Спасатели были на месте через четыре минуты, и сразу же отправились в дым искать пострадавшего. Обнаружили его без сознания в его кровати и передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть молодого, 32-летнего мужчины. По окуркам в бутылке и тому, что очаг возгорания находился вблизи кровати, можно предположить, что причиной трагедии стало курение в постели.

Комментируя печальные случаи, руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн отметил, что самый первый спасатель — правильно установленный и регулярно обслуживаемый рабочий дымовой датчик, который дает знак о начинающемся пожаре и возможность спастись, пока ситуация не стала в прямом и переносном смысле слишком ”горячей”.