Пожилые люди все чаще становятся жертвами несчастных случаев на воде

В некоторых случаях люди просто падают в воду. Например, набирая воду из пруда, переходя через мост на речке или, запутавшись в рыболовных сетях. По узким мостикам и обрывистым берегам реки стоит передвигаться с осторожностью, а для полива огорода необходимо использовать поливные шланги, а не таскать воду ведрами из водоема. Зачастую берега прудов и озер — весьма крутые, а земля вокруг — скользкая, передвигаться там с тяжелыми ведрами воды опасно — вполне может произойти несчастье.
Несмотря на умение плавать, отправляясь на рыбалку необходимо одевать спасательный жилет и учитывать погодные условия.
”Конечно, никто не застрахован и от проблем со здоровьем. Хронические заболевания могут напомнить о себе неожиданно, а если это происходит на воде, то может стать жизненно опасным. Поэтому если у вас есть определенные хронические заболевания, то тоже следует быть крайне осторожными, отправляясь на водоем”, — добавил Виркала.
С сегодняшнего дня начинается социальная кампания Спасательного департамента по водной безопасности, которая в этом году направлена на превенцию несчастных случаев с пожилыми людьми. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.veeohutus.ee.
Цель Спасательного департамента — к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран. Это означает, что к 2025 году необходимо снизить количество погибших в результате пожаров до 12, а утонувших до 20 человек в год.