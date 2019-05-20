Пожилые люди все чаще становятся жертвами несчастных случаев на воде

”Если более детально взглянуть на эти случаи, то сложно сказать, почему именно тонут пожилые, и как найти этому решение. Очень часто причиной смерти становится просто несчастный случай — пожилые люди спотыкаются и падают или у них заканчиваются силы во время плавания. Годами причиной гибели на воде было и употребление алкогольных напитков. В случае пожилых людей, однако, алкоголь не является острой проблемой. Тут мы важно помнить о состоянии здоровья и безопасности вокруг дома”, — пояснил эксперт по водной безопасности отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

В 2018 году утонуло 43 человека, их низ 22 были в возрасте более 60 лет. Всего утонуло 15 мужчин и 7 женщин. Чаще всего пожилые люди тонут летом.

Находясь в воде, свои силы переоценило и утонуло 4 человека, 7 человек упали в воду и 6 человек в престарелом возрасте утонули во время рыбалки. В состоянии алкогольного опьянения находился каждый третий человек, 4 из которых занимались рыбалкой.

”Мы можем сказать, что пожилые люди переоценивают свои силы и поэтому происходят несчастные случаи. Основной мотив нашей социальной компании — ”Устают даже чемпионы”. Стоит помнить, что у пожилых людей уже не та реакция и силы, что в молодости. Конечно это не означает, что теперь следует прекратить заниматься спортом и прочими хобби, связанными с водой. Просто стоит относится к этому более внимательно и при необходимости создать для этого более безопасные решения”, — дополнил Виркала.

Например, для купания стоит выбирать безопасные пляжи со спасателями, а с собой стоит взять друга и не заплывать далеко от берега.