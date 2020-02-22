Поваленные деревья и сорвавшийся плакат: наводнение и штормовой ветер принесли спасателям много работы

Сегодня в 11:00 был организован региональный штаб для того, чтобы мониторить опасность наводнения и происшествия, причиной которых стал шторм, в Западном регионе Эстонии, и для оповещения жителей о сопутствующих опасностях. Наводнение касается прежде всего Пярну, Хаапсалу и побережья Сааремаа.

Сопутствующие опасности Спасательный департамент постоянно обсуждает со всеми связанными самоуправлениями, сделано предупреждение об опасности жителям побережья Пярну и Вана-Пярну, Хаапсалу и Курессааре. Самоуправления устанавливают предупреждающие знаки на некоторых отрезках дороги, чтобы предупредить опасность утопления автомобилей, поскольку это, в свою очередь, препятствует подъезду спасательной техники.

К работе спасательного штаба привлечены силы Департамента полиции и погранохраны, которые оповестили всех жителей прибрежной зоны, спа-центры Хаапсалу и Пярну, а также владельцев автомобилей.

Согласно прогнозу метеослужбы, пик подъема воды придется в Пярну на десять часов вечера, когда прогнозируемый уровень подъема может быть около 195 см. В Хаапсалу пик подъема уровня воды придется на полночь, и прогнозируемый подъем — порядка 170 см. Уровень подъема воды на Сааремаа ожидается ниже критического, однако даже там могут случиться кратковременные подъемы, поэтому Спасательный департамент советует по возможности оставаться дома.

По информации от Elektrilevi подъем уровня воды может принести с собой перебои с электричеством в прибрежных зонах, электричество могут периодически выключать для обеспечения безопасности жителям и исключения случаев замыканий.

Информацию о том, какие отключения планируются в связи с подъемом уровня воды, можно найти на карте Elektrilevi по ссылке.