После пожара в пансионате Мяннику Спасательный департамент проверит пожаробезопасность других попечительных учреждений

Спасательный департамент проверяет выполнение требований пожарной безопасности попечительных учреждений каждый год. В дополнение к проверкам, о которых Спасательный департамент извещает заранее, проводятся выборочные посещения, о которых предварительно не предупреждают.

В прошлом году были такие посещения затруднены из-за пандемии. Одним способом проведения проверок была рассылка анкет, с помощью которых у попечительных учреждений узнавали об основных недостатках в пожаробезопасности. Несколько учреждений признали, что их средства пожаробезопасности не обслужены, так как коронавирус подействовал и на предприятия по обслуге. Также, проводились и виртуальные консультации. Заранее запланированные посещения проводились в попечительных учреждениях, в которых не было вспышек вируса.

Вклад владельцев попечительных учреждений в пожаробезопасность должен быть более серьёзным, так как при пожаре многие постояльцы самостоятельно спастись не смогут

”В случае пожара эвакуация имеет решающее значение, потому что от этого зависят человеческие жизни. Поэтому, во время рейдов мы сосредоточимся на условиях быстрого обнаружения пожаров и обеспечении эвакуации. Это значит, что пути и выходы эвакуации должны быть свободны, автоматическая пожарная сигнализация должна быть исправна и включена, противопожарные двери должны быть всегда закрыты и персонал должен знать, как себя вести в случай пожара”, — рассказала заведующая отдела надзора за пожарной безопасностью Тагне Тяхе.

Зачастую по ночам в попечительных учреждениях крайне мало персонала, а быстрое обнаружение пожара и умелые действия работников — это вопрос жизни и смерти.

12 января 2021 года в Ида-Вирумаа горел пансионат Мяннику, погибло трое человек. 20 февраля 2011 года в пожаре детского дома города Хаапсалу погибло восемь детей и двое молодых людей.

С материалами по пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения и попечительства можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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