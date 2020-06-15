Похитители человеческих жизней: в каких водоемах чаще всего тонут люди в Эстонии

”Нередко причиной того, почему человек утонул, является переоценка своих возможностей. Также люди часто не могут оценить то, насколько опасны небольшие водоёмы. Особенно это заметно весной, когда берега водоёмов мягкие и скользкие и, к сожалению, достаточно просто невнимательности или лёгкого падения, чтобы произошло несчастье. У более чем половины происшествий на воде особую роль сыграл алкоголь”, — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Чаще всего люди тонут в реках. За десять лет реки Эстонии забрали 128 человеческих жизней, в среднем 13 человек в год. Большинство подобных несчастий происходили весной или летом. Средний возраст утопленника — 51 год. 80% утонувших в реках были мужчины. В более чем половине случаев люди были в алкогольном опьянении.

В озёрах за последние 10 лет прервались 115 человеческих жизней. В среднем 12 человек в год и чаще всего летом. Средний возраст утопленника в озере — 49 лет. 88% всех утонувших в озере были мужчины. В половине несчастных случаев люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Море также является одним из опаснейших мест. За последние десять лет в нём утонуло 112 человек, в среднем 11 человек в год. Более половины случаев произошли летом. Средний возраст утопленника в море — 52 года, большая часть утонувших, а именно 86%, были мужчины. Каждый третий утонувший — пожилой человек.

В прудах за десять лет утонули 72 человека, в среднем 7 человек в год. Большая часть происшествий случалась весной и летом. Средний возраст утопленника — 56 лет. Каждая третья жертва пруда — это пожилой человек или ребёнок. Именно пруды забирают больше всего детских жизней.

Канавы также являются опасными водоёмами. За последние десять лет в них утонули 25 человек, в среднем три человека в год, чаще всего весной. Средний возраст утонувшего в канаве — 59 лет, в 80% всех случаев жертвой канавы становились мужчины, а более половины утопленников были в алкогольном опьянении. Чаще всего человек поскальзывался и падал в воду.

Колодец тоже является водоёмом. За десять лет в колодцах утонули 17 человек, что в среднем 2 человека в год. Средний возраст утонувшего — 60 лет, и почти половина из них — пожилые люди. Главной причиной несчастья стало падение.