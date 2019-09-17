Почти 70% проверенных учебных заведений не выполняют правила пожарной безопасности

По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу, в последние десять лет ведомство пристально следило за безопасностью в учебных заведениях и там проделана огромная работа. ”Все здания построены хорошо и с точки зрения пожарной безопасности находятся в очень хорошем состоянии. Все недочеты, которые заметили наши инспекторы, больше организаторские. Человеческий фактор — один из важнейших компонентов для обеспечения безопасности, и поэтому важно, чтобы все от директора до повара на кухне знали и исполняли свою роль. Только так можно избежать худшего”, — рассказал Пыллу. По его словам, выполнение требований пожарной безопасности должно быть системным.

Всего инспекторы ведомства обнаружили и зафиксировали 360 недочетов — в среднем это два недочета на здание. В ходе рейдов Спасательный департамент возбудил 45 дел об административном нарушении и 18 разбирательств о проступке.

„В учебных заведениях безопасность должна быть на первом месте, а любые снисхождения к требованиям пожарной безопасности просто недопустимы. Важно понимать, что каждый день в таких учреждениях находится очень много людей, большинство из которых — дети. Если руководство школы или детского сада беспечно относится к требованиям пожарной безопасности, то такое же отношение будет и у работников этого учреждения”, — рассказал Маринец, подчеркнув, что в учебных заведениях с пожарной безопасностью все должно быть идеально и альтернатив быть не может.

В Эстонии более 600 детских садов, 530 общеобразовательных школ, 37 прикладных учебных заведений, 19 высших учебных заведений и 750 школ по интересам.

Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. Систематические проверки помогают получить ведомству реальную картину выполнения правил по пожарной безопасности.