Невидимый враг: смертоносной может оказаться даже пригоревшая еда

Первые симптомы отравлением угарным газом могут проявиться в виде пульсации в висках, сонливости, слабости, головной боли, потери равновесия, тошноты и рвоты. Длительное пребывание в помещении с высокой концентрацией угарного газа обостряет хронические заболевания. Люди со слабым здоровьем, пожилые и дети особенно чувствительны и поэтому попадают в группу риска.
Угарный газ не имеет вкуса, цвета или запаха, а поэтому датчик дыма не способен обнаружить угарный газ. Наличие угарного газа в помещении поможет определить только датчик угарного газа. Дымовой датчик не распознает угарный газ, так как он срабатывает на видимый дым. А об утечке газа даст знать датчик газа.
С 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка. Прежде всего к таким установкам относятся работающие на газе водонагреватели. Датчик угарного газа становится обязательным при наличии газового отопления, однако разумно установить соответствующий датчик во всех жилых помещениях, в которых находится связанное с процессами горения оборудование, например, печь на древесном топливе, камин, плита или газовый бойлер.
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