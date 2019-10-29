Невидимый враг: смертоносной может оказаться даже пригоревшая еда

„К сожалению, за последние несколько лет в происшествиях, связанных с угарным газом, пострадали и погибли люди, а ведь этого можно было избежать если в домах и квартирах был бы установлен датчик угарного газа. Только в этом году из-за угарного газа за помощью к врачам обратилось 30 человек, из них половина нуждалась в лечении в больнице», - рассказала начальник отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

В прошлом году от угарного газа погибло 9 человек, 3 из них – дети. От угарного газа пострадало и обратилось к врачу за помощью 228 человек.

По своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ и распространяется совершенно незаметно для человека. Чаще всего при пожарах люди погибают именно вследствие вдыхания отравляющего дыма. Угарный газ образуется в результате неполного сгорания и очень опасен для людей и животных. В домах и квартирах основной причиной возникновения угарного газа является рано закрытая печная заслонка, плохо отрегулированная газовая плита или газовый бойлер с плохой тягой. Причиной возникновения угарного газа может оказаться даже пригоревшая на плите еда.

«Газовые приборы должен регулярно проверять сертифицированный специалист. Стоит помнить, что в помещении с газовым оборудованием любой ремонт, будь это замена двери в ванную комнату или вытяжка воздуха на кухне, которые меняют движение воздуха, могут повлечь серьезные последствия», - сказала руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителя и технического надзора.