Не рискуйте жизнью — установите датчик угарного газа!

Что же происходит в случае, когда что-то пошло не так (ниже я объясню, при каких условиях может возникнуть образование угарного газа), и в помещение начинает образовываться угарный газ? Если у вас установлен датчик, то все просто: датчик дает громкий сигнал опасности, который может означать только одно: срочно откройте окна, покиньте помещения и вызовите спасателей!

А теперь давайте рассмотрим сценарий, увы, до сих пор характерный для многих эстоноземельцев. У вас в квартире газовая колонка, но вы до сих пор откладываете покупку и установку датчика угарного газа. И вот — что-то пошло нет так, и угарный газ начинает свою молчаливую атаку на ваше самочувствие. Угарный газ ничем не пахнет. Угарный газ неощутим никоим образом. Вы никогда его не почувствуете. А почувствуете какой-то из следующих симптомов (или же все разом): головную боль, тошноту, перебои в сердечном ритме, сонливость, спутанность сознания. Человек, получивший определенную дозу отравления угарным газом, может потерять ориентацию в пространстве и уже не сможет позвать на помощь. А если первыми почувствуют себя неважно дети, то взрослым сложно заподозрить что-то, кроме вируса. Так случилось в трагический день 13 октября в Таллинне, когда угарный газ унес жизни троих детей…

Об этом тяжело вспоминать, этот урок страшен, но это урок всем нам. Средняя стоимость датчика угарного газа — 40 евро. Жизнь — бесценна.

Пожалуйста, установите датчик угарного газа уже сегодня. Не медлите. Пожалуйста, те, у кого есть престарелые родственники, живущие в квартире с газовой колонкой и не имеющие возможности приобрести этот важный прибор — подарите им его!

Полезно знать

Угарный газ — опасен и воздействует на качество жизни даже в малой концентрации. Высокая концентрация угарного газа опасна для жизни даже если человек пребывает в помещении краткое время. Человек, подвергшийся воздействию угарного газа может получить серьезные повреждения здоровья, нередки случаи смерти.

Как происходит образование угарного газа?

При отсутствии тяги в печи (забит дымоход, преждевременно закрыта заслонка, нет приточного воздуха для горения), угли продолжают тлеть в условиях недостаточной подачи кислорода, угарный газ не сгорает и может распространиться по отапливаемому помещению, вызвав токсичное действие на организм человека и отравление (угар). Кроме того, угарный газ может быть вызван неисправностью газового оборудования и отсутствием тяги — нарушение этого процесса может быть связано с нехваткой кислорода для горения или же с неправильно организованной тягой вентиляционных шахт.

- Датчик дыма обнаруживает только дым, но не угарный газ. Для обнаружения наличия в помещении угарного газа необходимо устанавливать датчик угарного газа.

- Первые признаки отравления угарным газом — сонливость и головокружение. При их возникновении нужно сражу же открыть окна и двери и тщательно проветрить помещения. К симптомам могут добавиться головная боль, тошнота, рвота, боли в груди, нарушения сердечного ритма, боль в животе. В наиболее трагичных случаях результатом становится смерть. Не медлите с вызовом неотложной помощи!

- Особенно опасен угарный газ для спящих людей, поскольку он вызывает еще более глубокий сон, который закончится смертью.

- В любом случае датчик угарного газа следует установить в каждом помещении, где находится газовое оборудование. Рекомендуется установить датчик угарного газа в спальне и в комнатах, где вы проводите большую часть времени.