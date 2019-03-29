29.03.2019, 19:05

На выходных спасатели совершат контрольные рейды к местам разжигания костров


rus.delfi.ee
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päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

С наступлением весны участились выезды спасателей на тушение прошлогодней травы, а также без присмотра оставленных костров. В этом году спасатели потушили уже свыше 30 возгораний в лесу и ландшафтной местности.

”Первые пожары произошли еще на прошлой недели. На выходных ожидается теплая погода и люди скорее всего поедут за город. Поэтому, разжигая костер, просим людей отнестись серьезно и к безопасности. Сухая почва и сильный ветер могут повлиять на возникновение пожара”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасность Спасательного департамента Тагне Тяхе.

На предстоящих выходных спасатели будут пристально следить за пожарной безопасностью и совершат контрольные рейды к местам разжигания костров. Особое внимание будет уделено разжиганию костров, чтобы предвидеть серьезные разрушения и увеличить осведомленность населения о пожарной безопасности.

Поджоги сухой прошлогодней травы, как правило, дело рук человека. Поджигание прошлогодней травы рассматривается как намеренное поджигание, характеризующееся халатным поведением и незнанием правил пожарной безопасности. Пал травы может начаться от брошенной сигареты, спички или брошенной стеклянной посуды.

Пал травы запрещен законом и наказывается штрафом. В результате поджигания прошлогодней травы умирали люди и были разрушены дома. Также, помимо опасности лесам и зданиям, от этого страдают мелкие животные и птицы.

Также очень опасны костры, которые разведены не соблюдая правил пожарной безопасности. Разводя костер, не стоит забывать о правилах безопасности:

· Костер должен быть на безопасном расстоянии от зданий, искры от костра могут попасть на здание.
· Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома.
· Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома.
· Разводить костер в саду или неподалеку от дома можно только на невозгораемой поверхности, а под рукой стоит иметь первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы.
· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

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