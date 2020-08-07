07.08.2020, 12:50

На выходных спасатели проверят пожаробезопасность в садовых товариществах и жилых домах Ида-Вирумаа


EST 2
Ärid Lätis
Foto on illustratiivneFoto: Taavi Sepp

На грядущих выходных инспекторы Восточного спасательного центра проверят некоторые садовые товарищества Ида-Вирумаа, на следующей же неделе запланирован рейд в многоквартирные дома Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Цель рейда в садовые товарищества — убедиться, что все требования по пожаробезопасности выполнены: установлен дымовой датчик, который исправно работает, печи и камины почищены и есть соответствующий акт. Вдобавок Спасательный департамент советует иметь в домах с печным отоплением датчик угарного газа.

Проверяя многоквартирные дома, инспекторы будут обращать внимание на то, чтобы лестницы в подъездах были проходимыми и не были захламлены старой мебелью, техникой и прочими предметами. До сих пор самым проблемным является то, что люди продолжают хранить на путях эвакуации коляски, велосипеды, ставить цветочные горшки. Все это препятствует безопасной эвакуации жителей дома.

Читайте также:

Несмотря на то, что хранить эти вещи кажется жильцам удобным, прежде всего, стоит думать о безопасности, о том, как не попасть в ловушку из дыма и огня при пожаре.

В этом году в Эстонии произошло 400 пожаров в жилых домах, в которых погибли 17 человек. Всего в пожарах Эстонии погибли 22 человека.

Читайте также: