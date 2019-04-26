На предстоящих выходных собираетесь на шашлыки? Имейте в виду — это может закончиться возбуждением делопроизводства

По словам начальницы отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе основные проблемы, которые спасатели заметили в ходе рейдов на прошлой неделе, были связаны с халатностью людей — оставленные без присмотра костры, костры очень больших размеров и отсутствие средств для тушения. ”Из-за высокой температуры воздуха и очень сухой земли огонь распространяется очень быстро. Разводя большой костер и оставляя его без присмотра, вы подвергаете опасности себя, своих близких, жилье и имущество”, — предостерегла Тяхе о возможных последствиях халатного обращения с огнем. Она добавила, что при разведении костра важен не его размер, а безопасность. По ее словам для создания приятного настроения достаточно и маленького костра.

Помимо лесов Эстонии в пожароопасном состоянии находятся и леса Швеции и Норвегии, что для северных стран непривычно рано.

Начиная с 6 апреля на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. В такой период разводить костер в лесу можно только в специальном для этого отведенном месте. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee