Мужчины, одумайтесь! Число утонувших на водоемах стало стремительно расти

”Несмотря на то, что в феврале месяце этого года никто не утонул, в весенние и летние месяцы года число утонувших начало стремительно расти. Также в первой половине июля утонуло еще 3 человека, а согласно прогнозам погоды, воздух прогреется и люди все больше людей решит провести свой досуг у водоемов”, — рассказал эксперт по водной безопасности Спасательного департамента Микко Виркала.

74% всех утонувших по разным причинам упали в воду. ”Например, в апреле месяце мы зарегистрировали три случая, когда мужчины в пожилом возрасте поскользнулись, упали в воду и утонули. Часто такое случается из-за употребления алкоголя. На сегодняшний день нам известно, что более половины утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения”, — дополнил Виркала.

”Также нам известно о нескольких случаях, когда компания друзей проводила свой досуг у водоема. Люди выпивали и разрешали друг другу ходить купаться в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, такие случаи заканчивались печально, а позже водолазам приходилось доставать тела утонувших из водоема. Алкоголь и купание — несовместимы. Не пускайте выпивших друзей и близких в воду”, — подчеркнул Виркала.

Из 19 утонувших 18 — мужчины. Средний возраст утонувших — 57 лет.

При пожарах погиб один человек. Причиной пожара стало неосторожное курение. Всего за первые полгода в пожарах погибло 17 человек, а пострадало 5. Как минимум в двух случаях причиной пожаров было беспечное курение. В нескольких случаях причиной пожара было и распитие алкогольных напитков. Всего за первые полгода в пожарах пострадало 63 человека, из них 60 пострадали при пожарах в жилых помещениях.

В июне поступило 160 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено 292 взрывных устройства.