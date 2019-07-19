Мужчины, одумайтесь! Число утонувших на водоемах стало стремительно расти
За первые 6 месяцев года на водоемах Эстонии утонуло уже 19 человек, что на 3 человека больше чем за тот же период в прошлом году.
За первые 6 месяцев года на водоемах Эстонии утонуло уже 19 человек, что на 3 человека больше чем за тот же период в прошлом году.
”Несмотря на то, что в феврале месяце этого года никто не утонул, в весенние и летние месяцы года число утонувших начало стремительно расти. Также в первой половине июля утонуло еще 3 человека, а согласно прогнозам погоды, воздух прогреется и люди все больше людей решит провести свой досуг у водоемов”, — рассказал эксперт по водной безопасности Спасательного департамента Микко Виркала.
74% всех утонувших по разным причинам упали в воду. ”Например, в апреле месяце мы зарегистрировали три случая, когда мужчины в пожилом возрасте поскользнулись, упали в воду и утонули. Часто такое случается из-за употребления алкоголя. На сегодняшний день нам известно, что более половины утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения”, — дополнил Виркала.
”Также нам известно о нескольких случаях, когда компания друзей проводила свой досуг у водоема. Люди выпивали и разрешали друг другу ходить купаться в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, такие случаи заканчивались печально, а позже водолазам приходилось доставать тела утонувших из водоема. Алкоголь и купание — несовместимы. Не пускайте выпивших друзей и близких в воду”, — подчеркнул Виркала.
Из 19 утонувших 18 — мужчины. Средний возраст утонувших — 57 лет.
При пожарах погиб один человек. Причиной пожара стало неосторожное курение. Всего за первые полгода в пожарах погибло 17 человек, а пострадало 5. Как минимум в двух случаях причиной пожаров было беспечное курение. В нескольких случаях причиной пожара было и распитие алкогольных напитков. Всего за первые полгода в пожарах пострадало 63 человека, из них 60 пострадали при пожарах в жилых помещениях.
В июне поступило 160 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено 292 взрывных устройства.
В июне было зарегистрировано 1568 спасательных операций, большую часть из которых (40%) составляли пожары. На 241 случай отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными командами, а 51 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 1152 дома.
Спасательный департамент - третье по величине государственное учреждение. Спасательные работы в Эстонии осуществляет единая сеть спасательных команд, в которую входят 1700 профессиональных и 2000 добровольных спасателей. Цель Спасательного департамента — к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран.
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