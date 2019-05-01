Май — месяц безопасности на море

„Напоминаем всем владельцам маломерных судов и любителям морских прогулок, что перед выходом на водоем надо убедиться в надежности правсредства и снаряжения, следить за погодными условиями, реалистично оценивать свои знания и умения, управлять правсредством трезвыми и при необходимости надевать спасательный жилет, — перечислил Кынд. — Следует также уметь замечать другие находящиеся вблизи плавсредства и считаться с ними, бережно относиться к окружающей среде и убедиться в том, что на вашем катере или яхте есть средство связи в рабочем состоянии. Нам всем нравится выходить на море, но надо помнить, что море не является для человека естественной средой обитания, поэтому ради собственной безопасности надо учесть вышеперечисленные нюансы, чтобы ничто не омрачило приятную морскую прогулку".
Мероприятия месяца безопасности на море
Харьюмаа
1 мая — сбор пиротехники в яхт-клубе "Kalev" в Пирита с 9 до 13 часов.
4 мая — сбор пиротехники в яхт-клубе "Kalev" в Пирита с 12 до 15 часов.
17 мая будут открыты для общественности нижний и верхний маяки в Таллинне с 12 до 16 часов.
19 мая в Летной гавани пройдет семейный день моря и соревнования по профмастерству морских спасателей.
20 мая — Европейский день моря в порту Хундипеа.
24 мая пройдет мастер-класс в Департаменте водных путей сообщения по корректуре навигационных карт. Дополнительная информация и регистрация здесь.
Южная Эстония
1 мая — открытие сезона на Эмайыги в порту Карлова.
3 мая — экскурсия по Тартуской базе Департамента водных путей сообщения. Регистрация здесь.
Ида-Вирумаа
4 мая — день открытых дверей в подразделении Алайыэ кордона Васкнарва.
4 мая — день спасения на море в подразделении Нарва-Йыэсуу Нарвского кордона.
5 мая — день красной ракеты в порту Кулгу (Нарва).
Западная Эстония
10 мая — экскурсия на базу Департамента водных путей сообщения в Рохукюла вместе с собаками Департамента полиции и погранохраны и спасателей на водах. Дополнительная информация и регистрация здесь.
11 мая — RäimeWest в порту Лао (Пярну).
20 мая — празднования Европейского дня моря в Курессааре.
25 мая — уличный фестиваль в Курессааре.
Дополнительную информацию можно найти на страницах Департамента водных путей сообщения и спасательно-поисковых работ Департамента полиции и погранохраны в Facebook.