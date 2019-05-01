Май — месяц безопасности на море

По словам старшего комиссара бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла, месяц безопасности на море — это хорошее начало навигационного сезона.

"В летние месяцы у морских спасателей очень много работы. Наша цель — предупредить возможные бедствия и несчастные случаи. Сейчас мы хотим напомнить людям основные правила, благодаря которым морские прогулки будут безопасными. На мероприятиях мы покажем, как правильно пользоваться спасательным снаряжением, расскажем, как лучше подготовиться к сезону, дадим много полезной информации и советов, как вести себя, если произойдет бедствие на море, — сказала Кохтла. — Мы ждем на мероприятия всех, кому эта тема близка, но особенно тех людей, у кого есть вопросы о безопасности на море".

На мероприятиях можно передать спасателям пиротехнику с истекшим сроком годности, так как пользоваться такой пиротехникой в целях безопасности запрещено.

По словам руководителя отдела маломерных судов и судов внутренних водоемов Департамента водных путей Андреса Кында, знания и уровень ответственности управляющих маломерными судами людей растут из года в год, но перед началом сезона надо вспомнить основные правила безопасности.