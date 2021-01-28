КАРТА | Приложение дает информацию о безопасных местах для катания на коньках по всей Эстонии

Картографическое приложение дает информацию о том, где находятся самые близкие к дому ледовые катки, а также в каком состоянии лёд на внутренних водоёмах.

”Так как в течение последних недель была как морозная погода, так и достаточно тёплая, состояние льда по всей Эстонии разное. Есть места, где толщина льда более 10 сантиметров, но есть и такие, где лёд намного тоньше. Для того, чтобы люди могли безопасно кататься на коньках и наслаждаться зимней погодой, профессиональные и добровольные спасатели залили десятки катков по всей Эстонии”, — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

”Так как официального запрета выходить на лёд сейчас нет, всё равно нужно убедиться, что лёд достаточно сильный и он вас выдержит. Нужно помнить, что на лёд можно выходить только тогда, когда его толщина не менее 10 сантиметров. Если лёд тоньше, то он может не выдержать человека. Поэтому в сегодняшних условиях надёжнее наслаждаться зимними радостями на специально залитых катках”, — добавил Виркала.

Карта льдов регулярно обновляется и собирает информацию как о специально залитых катках, так и о состоянии льда на внутренних водоёмах. Спасательные команды измеряют толщину льда согласно погодным условиям, пока есть лёд и до тех пор, пока он не окрепнет. В Эстонии более тысячи внутренних водоёмов и все из них спасатели проверить не успеют, но обязательно проверят условия льда на тех водоёмах, где чаще всего бывают люди и где самый большой шанс случиться несчастью.

Спасательный департамент призывает всех, находясь на берегу водоёмов, быть осторожными и внимательными. ”Мы просим родителей поговорить со своими детьми о рисках, связанных с тонким льдом, а также присматривать за ними. Нужно помнить, что температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. Взрослый человек в такой воде сможет пробыть, не потеряв сознание, максимально десять минут, а ребёнок и того меньше”, — сказал Виркала.

Если вы заметили нуждающегося в помощи, следует при первой же возможности позвонить на номер экстренной помощи — 112.

Ледовую карту можно найти здесь на странице и в картографическом приложении Google.

Что делать в случае опасности?

• Если, находясь на льду, вы заметили признаки опасности — хруст или провал льда — следует немедленно распределить вес своего тела и покинуть это место. Для этого следует сразу же встать на четвереньки и вернуться по тому же пути.

• Если лёд не предупредит своим треском, и вы провалитесь, следует предотвратить погружение более глубоко. При падении, распахните руки и наклонитесь назад. Таким образов вы не провалитесь под воду полностью.

• Чем быстрее удастся выбраться на сушу, тем лучше, ведь в холодной воде человек становится очень быстро недееспособным. Большим помощником могут послужить спасательные шипы. Вытащите себя на лёд в ту сторону, откуда пришли.

• Выбравшись на лёд следует перекрутиться или отползти от проруби. Поодаль можете встать и покинуть лёд по пути, по которому вы пришли, и направиться в тепло.