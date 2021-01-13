КАРТА | Ограничения на выход на лед внутренних водоемов смягчены. Следите за ситуацией по приложению!

Минусовая температура, длившаяся несколько недель, увеличила ледяной покров многих внутренних водоемов Эстонии до достаточной толщины, и с сегодняшнего дня разрешается выход на лед тех водоёмов, толщина ледяного покрова которых составляет не менее 10 см. Спасательный департамент ежедневно замеряет толщину популярных водоёмов, результаты замеров можно посмотреть в постоянно обновляемом картографическом приложении.

Ледовая карта создана для того, чтобы у людей была возможность комфортно получить информацию о ледовой обстановке на внутренних водоёмах Эстонии. В Эстонии более 1200 внутренних водоёмов. Во все места спасатели измерять не успеют, но однозначно будет проверена ледовая обстановка наиболее посещаемых водоёмов, на которых опасность возникновения несчастных случаев выше.

Спасательные команды будут измерять толщину льда в зависимости от погодных условий, наличия льда и до тех пор, пока ледовая обстановка не станет стабильной. Данные будут внесены в картографической приложение. Следует помнить, что на лед можно выходить только при условии, что его толщина составляет не менее 10 сантиметров. Более тонкий лёд недостаточно прочен и может не выдержать человека.

”Поскольку в прошлом году льда практически не было, большое желание людей выйти на лед вполне понятно. Однако, следует помнить, что безопасность превыше всего. Выходя на лед следует убедиться, что он достаточно прочный и сможет выдержать человека. Вам поможет картографическое приложение”, — сказал эксперт превентивного отдела Микко Виркала. Однако, следует помнить, что карта носит информативный характер и безопасность начинается с каждого из нас — поэтому, в безопасности выхода на лед следует убедиться ни раз, а лучше всего использовать искусственные катки.

Даже если толщина льда составляет 10 см, при выходе на лёд следует взять с собой средства безопасности, ведь в пределах одного водоёма ледовые условия могут сильно варьироваться. Чем быстрее течение водоёма, тем менее однороден лёд.

Провалившись под лед, человек должен учитывать, что температура воды под ним всего на несколько градусов выше нуля. В столь холодной воде взрослый человек продержится не более 10 минут, ребёнок потеряет сознание в воде такой температуры еще быстрее. Советуем детям кататься только на официальных и безопасных катках и не выходить на лёд самостоятельно вовсе.

Спасательный департамент призывает к осторожности и внимательности при пребывании у водоёмов. После долгого ожидания может лед вызвать в детях особые волнение и интерес, поэтому, просим родителей объяснить риски, связанные с хрупким льдом, и присматривать за детьми. Если вы заметили нуждающегося в помощи, следует при первой же возможности позвонить на номер экстренной помощи — 112.

Ледовую карту можно найти здесь и в картографическом приложении Google.

Что делать в случае беды

· Если, находясь на льду вы заметили признаки опасности — хруст или провал льда — следует немедленно распределить вес своего тела и покинуть это место. Для этого следует сразу же встать на четвереньки и вернуться по тому же пути.

· Если лёд не предупредит своим треском, и вы провалитесь, следует предотвратить погружение более глубоко. При падении, распахните руки и наклонитесь назад. Таким образов вы не провалитесь под воду полностью.

· Чем быстрее удастся выбраться на сушу, тем лучше, ведь в холодной воде человек становится очень быстро недееспособным. Большим помощником могут послужить спасательные шипы. Вытащите себя на лёд в ту сторону, откуда пришли.

· Выбравшись на лед следует перекрутиться или отползти от проруби. Поодаль можете встать и покинуть лед по пути, по которому вы пришли, и направиться в тепло.

С сегодняшнего дня смягчаются ограничения на передвижение по льду Нарвского водохранилища

С сегодняшнего дня, 13 января, смягчаются ограничения на передвижение по льду Нарвского водохранилища, и теперь по нему можно передвигаться как пешком, так и на квадроцикле и мотосанях.

По словам старшего комиссара Идаской префектуры Сергея Золина, результаты проведенной ледовой разведки показывают, что слой льда в Нарвском водохранилище достаточно толстый и безопасный, чтобы передвигаться по нему пешком и на легком моторном транспортном средстве. ”Несмотря на это, при выходе на лед нужно оставаться бдительным и соблюдать установленные ограничения”, — сказал Золин и добавил, что выход на лед реки Нарва по-прежнему запрещен, так как ледовый покров там непредсказуем — на реке нет равномерного и прочного льда и во многих местах до сих пор открытая вода.

Старший коммиссар добавил, что для выхода на лед полная масса квадроцикла или мотосаней не должна превышать 300 килограммов и выходить можно только через порт Кулгу на расстояние двух с половиной километров вверх по течению и максимально на 400 метров от берега Эстонской Республики. Помимо этого, запрещено выходить на лед ближе чем на 200 метров от устья ручьев и рек Нарвского водохранилища.

Сергей Золин советует всем выходящим на лед людям тепло одеться и, по возможности, носить водонепроницаемую одежду. Обязательно нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. ”Если возникнет опасная ситуация, то для оказания оперативной помощи вышедшему на лед нужно позвонить по номеру 112. Советуем сообщить своим близким, куда именно вы пойдете после выхода на лед, чтобы в случае потери или несчастного случая можно было быстрее определить местоположение человека и быстро отреагировать. Значительную помощь рыбакам могут оказать навигационные устройства или ледорубы. При выходе на лед необходимо быть трезвым”, — сказал Золин.

Для получения дополнительной информации о состоянии льда и действующих ограничениях старший комиссар советует следить за картой состояния ледового покрова на сайте Департамента полиции и погранохраны или позвонить в Нарвский кордон по телефону 3331580.

При выходе на лед приграничных водоемов на транспортном средстве, свой выезд и возвращение необходимо зарегистрировать на странице www.piiriveekogu.ee.