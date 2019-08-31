Итоги пляжного сезона береговой охраны: дети без присмотра и пьяные люди

Жаркими летними днями береговой охране G4S было некогда скучать: на 19 пляжах зарегистрировано в общей сложности 6800 нарушений общественного порядка. Как и в прошлые годы, чаще всего приходилось напоминать посетителям, что нельзя приходить на пляж со стеклотарой и домашними животными.

”Большинство посетителей пляжа все-таки вели себя образцово. Большое спасибо всем, кто замечал опасность и заботился о себе и других”, — сказал глава береговой охраны G4S Хенри Сеэмель.

А наибольшее беспокойство вызывали нетрезвые купальщики и находившиеся на пляже без присмотра дети.

”Конечно, люди знают, что опасно идти в воду нетрезвым, но после употребления алкоголя чувство опасности исчезает. Человеку уже не справиться с гравитацией и не удержаться на воде”, — отметил Хенри Сеемель.

30 июня в Тарту сотрудники береговой охраны спасли на реке Эмайыги мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, который держался в воде за буй и не мог доплыть до берега.

Вечером 27 июля в Тарту в канале Анне заметили тонувшего мужчину. Береговые охранники незамедлительно доставили 62-летнего купальщика на берег и приступили к его реанимации, затем его передали медикам. К сожалению, спасти мужчину не удалось. По оценке береговой охраны, он был нетрезв.

”На самом деле, береговые охранники спасли жизнь немалому числу нетрезвых людей уже тем, что, увидев человека, целенаправленно идущего к воде шатающейся походкой, запрещали ему заходить в воду или выводили обратно на сушу, — сказал Сеэмель. — Большинство несчастных случаев наши спасатели предотвращают как раз благодаря разъяснительной работе на берегу”.

Число пьяных посетителей неизменно возрастало во время многолюдных мероприятий на берегу.