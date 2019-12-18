Идея для подарка? В Эстонии в 73% квартир не готовы к новогодним угрозам

Управляющий продуктом страхования имущества If Kindlustus Вейко Сепп сказал, что пожары случаются как в квартирах, так и в частных домах, т.к. довольно часто возникают проблемы в электросистемах. К сожалению, из исследования выяснилось, что у целых 58% жителей Эстонии дома нет средств пожаротушения: ни огнетушителя, ни покрывала.

„Не стоит полагать, что средства пожаротушения пригодятся только в частном доме, где для отопления используются, например, газ или дрова. Пожар может начаться из электросистемы и покрывало для тушения пожаров может пригодится в любом местожительстве. Из исследования выяснилось, что средств пожаротушения нет у целых 73 процентов жителей квартир. Это явный показатель, что риски не оцениваются правильно,“ пояснил Сепп.

Из исследования выяснилось, что среди жителей рядных и частных домов средств пожаротушения нет у 26 процентов. Также в частных домах относительно больше, чем в квартирах, покрывал (соответственно 25 и 11%).

„Это показывает, что жители частных домов понимают возможную опасность лучше. К сожалению, иногда огонь распространяется так быстро, что без специальных средств пожаротушения невозможно ограничить его распространение и потушить. Поэтому остаётся только мудрость задним числом, что тот или иной пожар мог бы быть потушен,“ сказал Сепп.

Наибольшая причина пожаров – неисправности электросистем