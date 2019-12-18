Идея для подарка? В Эстонии в 73% квартир не готовы к новогодним угрозам

If Kindlustus зарегистрировали за последний год 117 пожаров, на возмещение которых было потрачено 1,35 миллионов евро, на каждое местожительство в среднем 13 700 евро. Больше всего пожаров причинили неисправности электросистем (18%). Также причиной пожаров стали молнии (15%), неосторожность с открытым огнём, в т.ч. курение (10%), неисправность отопительных приборов (7%) и приготовление еды (5%).
„Поэтому жителям квартирных домов также необходимо думать о безопасности своей семьи, поскольку пожары происходят не только в частных домах. Мы видим, что примерно половина пожаров произошла в квартирах,“ добавил Сепп.
В исследовании, кроме Эстонии, рассматривали также другие страны Прибалтики. У южных соседей данная проблема ещё больше. Первичных средств пожаротушения нет у 69 процентов жителей Латвии и 72 процентов жителей Литвы.
Можно ли в этом году подарить безопасность?
„Приближается время праздников, когда чаще обычного используются свечи, электрические светильники и прочие приборы. Поэтому очень уместным будет напомнить всем первичные правила, что открытый огонь никогда нельзя оставлять без присмотра, датчики дыма и угарного газа являются необходимыми, чтобы как можно раньше обнаружить возникшую опасность и средства пожаротушения часто помогают предотвратить большие повреждения и спасти дома людей. Так что стоит подумать, может в этом году стоит подарить близким, например, датчик дыма или угарного газа или какое-либо средство пожаротушения. Как показало исследование, они пригодились бы многим,“ добавил Сепп.
В проведённом If Kindlustus опросе в Эстонии, Латвии и Литве участвовали 1000 человек из каждой страны.
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