18.12.2019, 07:47

Идея для подарка? В Эстонии в 73% квартир не готовы к новогодним угрозам


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Esimene advent
Esimene adventFoto: Priit Simson

Пожары случаются как в квартирах, так и в частных домах и часто причиной бывают неполадки с электросистемами. К сожалению, у многих жителей Эстонии дома нет даже первичных средств пожаротушения - выяснилось в проведённом If Kindlustus исследовании.

Управляющий продуктом страхования имущества If Kindlustus Вейко Сепп сказал, что пожары случаются как в квартирах, так и в частных домах, т.к. довольно часто возникают проблемы в электросистемах. К сожалению, из исследования выяснилось, что у целых 58% жителей Эстонии дома нет средств пожаротушения: ни огнетушителя, ни покрывала.

„Не стоит полагать, что средства пожаротушения пригодятся только в частном доме, где для отопления используются, например, газ или дрова. Пожар может начаться из электросистемы и покрывало для тушения пожаров может пригодится в любом местожительстве. Из исследования выяснилось, что средств пожаротушения нет у целых 73 процентов жителей квартир. Это явный показатель, что риски не оцениваются правильно,“ пояснил Сепп.

Из исследования выяснилось, что среди жителей рядных и частных домов средств пожаротушения нет у 26 процентов. Также в частных домах относительно больше, чем в квартирах, покрывал (соответственно 25 и 11%).

„Это показывает, что жители частных домов понимают возможную опасность лучше. К сожалению, иногда огонь распространяется так быстро, что без специальных средств пожаротушения невозможно ограничить его распространение и потушить. Поэтому остаётся только мудрость задним числом, что тот или иной пожар мог бы быть потушен,“ сказал Сепп.

Наибольшая причина пожаров – неисправности электросистем

If Kindlustus зарегистрировали за последний год 117 пожаров, на возмещение которых было потрачено 1,35 миллионов евро, на каждое местожительство в среднем 13 700 евро. Больше всего пожаров причинили неисправности электросистем (18%). Также причиной пожаров стали молнии (15%), неосторожность с открытым огнём, в т.ч. курение (10%), неисправность отопительных приборов (7%) и приготовление еды (5%).

„Поэтому жителям квартирных домов также необходимо думать о безопасности своей семьи, поскольку пожары происходят не только в частных домах. Мы видим, что примерно половина пожаров произошла в квартирах,“ добавил Сепп.

В исследовании, кроме Эстонии, рассматривали также другие страны Прибалтики. У южных соседей данная проблема ещё больше. Первичных средств пожаротушения нет у 69 процентов жителей Латвии и 72 процентов жителей Литвы.

Можно ли в этом году подарить безопасность?

„Приближается время праздников, когда чаще обычного используются свечи, электрические светильники и прочие приборы. Поэтому очень уместным будет напомнить всем первичные правила, что открытый огонь никогда нельзя оставлять без присмотра, датчики дыма и угарного газа являются необходимыми, чтобы как можно раньше обнаружить возникшую опасность и средства пожаротушения часто помогают предотвратить большие повреждения и спасти дома людей. Так что стоит подумать, может в этом году стоит подарить близким, например, датчик дыма или угарного газа или какое-либо средство пожаротушения. Как показало исследование, они пригодились бы многим,“ добавил Сепп.

В проведённом If Kindlustus опросе в Эстонии, Латвии и Литве участвовали 1000 человек из каждой страны.

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