Глава немецкого парламента: режиму Лукашенко пришел конец

В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", — подчеркнул Шойбле.

Шойбле: Усилия Европы в сфере демократии не направлены против России

При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность — в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. "Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", — заявил он.

По словам спикера бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе тех, которые он попытался организовать — говорят сами за себя", — добавил Шойбле.

В Беларуси уже девятый день не затихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80,1 процента голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.