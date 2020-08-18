Глава немецкого парламента: режиму Лукашенко пришел конец

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов. "Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", — заявил Шойбле во вторник, 18 августа, в интервью DW, добавив, что для него является "очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец".
В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", — подчеркнул Шойбле.
Шойбле: Усилия Европы в сфере демократии не направлены против России
При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность — в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. "Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", — заявил он.
По словам спикера бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе тех, которые он попытался организовать — говорят сами за себя", — добавил Шойбле.
В Беларуси уже девятый день не затихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80,1 процента голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.
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