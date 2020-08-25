ФОТО | В Нымме открыли обновленное и уникальное для Эстонии здание спасательной команды

В районе действия спасательных работ команды Нымме проживает более 130 000 человек. ”Я очень рад, что 43 спасателя, которые заботятся о безопасности почти десятой части всех жителей Эстонии, получат достойные условия труда. За последние года мы улучшили условия труда многих спасателей по всей Эстонии и, конечно, мы продолжим это делать и там, где количество вызовов меньше, чем в крупных командах”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Спасательная команда Нымме выезжает на вызовы с улицы Йаама уже 110 лет. Мы имеем дело с уникальной командой в Эстонии, так как в одном здании находятся как профессиональные спасатели, так и добровольцы.

„Очень важно, чтобы мы шли в ногу со временем и улучшали рабочие и жизненные условия спасательных команд. Наши спасатели достойны максимально хороших условий труда”, — сказал министр внутренних дел Март Хельме.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, этот год особенный, так как пройдут реновацию два исторических здания в столице — Нымме и Лиллекюла. Своей очереди ждёт и 81-летнее здание на улице Рауа, в котором работает кесклиннаская спасательная команда.

”Для спасателей команда является вторым домом, которая заслуживает лучших условий, поэтому мы и улучшаем их, реконструируя здания. Кесклиннаская спасательная команда получает больше всего вызовов в Эстонии, и она тоже нуждается в хорошем капитальном ремонте”, — заметил Таммеару.

Историческое здание спасательной команды Нымме не является памятником архитектуры, однако её функциональность характерна для района и подходит окружающей атмосфере. Таким образом, был сохранен в максимально возможной степени существующий вид здания, расширился только его двор. Башня здания была оборудована звуковой системой, которая позволяет возобновить традицию звучания с башни в праздничные дни песни ”Просыпайтесь, сторожи кричат!” („Ärgake nii vahid hüüdvad”).

По словам председателя правления, Riigi Kinnisvara Кати Кусьмин, реконструкцию спасательной команды Нымме уже давно все ждали. ”В новом здании улучшились микроклимат и энергоэффективность, также совместно со спасателями был продуман план помещений. Постепенно улучшаем условия работы спасателей по всей Эстонии. Кроме нымменской команды уже готовы здания в Кихну, Лихула и Вастселийна, а также реконструкция подходит к концу и в Лиллекюла”, — добавила Кусьмин.