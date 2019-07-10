ФОТО: Спасатели Сааремаа получили первый оперативный дрон

В сотрудничестве с производством электроники Incap и при поддержке программы местной инициативы было решено приобрести дрон для добровольных спасателей, чтобы при необходимости использовать его для проведения спасательных операций и поисков на Сааремаа и Мухумаа. ”Речь идет об эффективном дроне, который также по длительности полета и другим показателям является очень современным оборудованием, которое лишь недавно вышло на рынок. Сейчас проходит процесс ходатайств необходимых разрешений и согласований, что даст возможность поднять его в воздух за 15 минут и в тех районах, где требуется разрешение. После этого операторам дрона нужно будет пройти обучение, чтобы познакомиться с необходимыми правилами и тогда мы будет готовы к выполнению различных рабочих задач”, — сказал Мехик.

По словам руководителя Ляэнеского спасательного центра и Сааремааского спасательного региона Маргуса Линдмяэ, важно, чтобы проведение спасательных работ не застревало в прошлом, но всегда бы обращалось внимание на разумные и подходящие новые решения. ”Мы уже давно хотели получить этот дрон, но, увы, для этого не было возможностей. К счастью, мы смогли наладить сотрудничество с разными партнерами на Сааремаа, но у них не всегда была возможность предоставить нам дрон в нужное время. Зная, как быстро реагируют добровольцы и помогают нам, новое снаряжение принесет большую пользу, поскольку благодаря этому и спасатели смогут больше сосредоточиться на деятельности по спасению жизней”, — отметил он.

По словам руководителя Incap Отто Рихарда Пукка, современное производство электроники решило поддержать проект, поскольку предприятие считает важным использованием этого оборудования на местном уровне. ”Так как оперативный дрон добавит нашей местной спасательной команде ощутимое усиление в техническом плане и позволит разрешать некоторые ситуации, которые без такой техники могут стать сложными и затратными по времени, то мы решили подставить плечо данному проекту”, — пояснил Пукк. По его словам, Incap еще не производит дроны, но на заводе изготавливаются компоненты для других электрических транспортных средств и есть возможность для запуска и производства электроники для дронов.

Для проекта добровольной команды спасателей Лейзи ”Создание возможностей для оперативного дрона на Сааремаа и Мухумаа” было запрошено 2000 евро из программы местной инициативы. Поскольку общая стоимость проекта было около 3500 евро, то Incap поддержал проект недостающей суммой.

С помощью приобретенного дрона можно проводить как спасательные операции и поиски, так и осуществлять полеты для осмотров. Дрон оснащен специальным оборудованием — в том числе дополнительными аккумуляторами, бортовой инфракрасной камерой переднего обзора, поисковым прожектором и динамиком.

В признанной в 2018 году лучшей добровольной командой команде спасателей Лейзи активно работает и молодежный кружок спасателей. Поскольку дроны в спасательных операциях по всему миру становятся неотъемлемым инструментом, то, по словам Мехика, планируется и молодых спасателей больше вводить в курс этого и знакомить с разными возможностями оперативного дрона.

Поддержавший приобретение оперативного дрона завод Incap является международным производителем электроники, предлагающий качественные решения в области электронных устройств. Производства предприятия размещены как в Курессааре на Сааремаа, так и в Тумкуре, Индия, а также часть команды корпорации работает в Хельсинки и Гонконге. Оборот всей группы в прошлом году составил 59 млн евро.