ФОТО: Люди, зачем? Четверть инфостендов по водной безопасности разрушены

”Такие стенды помогают оперативно оказать первую помощь утопающему, не подвергая свою жизнь опасности. На стенде можно найти информацию и руководства к действию, а также первоочередные средства для спасания. К сожалению, не все люди понимают важность такого инвентаря. Согласно первым результатам рейда спасателей к местам инфостендов, четверть нами установленных стендов разрушены или там отсутствует необходимый спасательный инвентарь. Отсутствие спасательного инвентаря, однако, может стоит человеческой жизни”, — рассказал эксперт по водной безопасности Спасательного департамента Микко Виркала.

Всего из 584 стенда испорчено 143. На 143 стендах отсутствуют информативные наклейки, на 78 стендах пропал спасательный круг, в 97 случаях отсутствует бросательный конец, а 47 стендов и вовсе исчезли.

”Спасательный департамент установил новые стенды и оборудовал их спасательным инвентарем. Однако, люди продолжают их ломать. Владельцами стендов являются местные самоуправления или некоммерческие организации, которые несут ответственность за сохранность стенда. Спасательный департамент просит владельцев присматривать за стендами и обеспечить их исправность”, — дополнил Виркала.

По словам Виркала Спасательный департамент по-прежнему готов предоставлять информативные таблички и номера инфостендов. Однако, за наличием и исправностью спасательного инвентаря должно следить местное самоуправление. Спасательный инвентарь должен быть на инфостенде и в зимнее время года. Это позволит спасти человека, провалившегося под лед.