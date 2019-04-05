C субботы на территории Эстонии начинается пожароопасное время

По словам начальницы отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе разводить огонь или использовать установки для гриля стоит осторожно. Халатное обращение с огнем может повлечь за собой серьезные последствия.

”Каждый человек должен сам задуматься о безопасности, и продумать слои действия, чтобы никому другому не пришлось страдать от его халатности. От оставленного без присмотра костра может начаться серьезный пожар, который может погубить как природу так и разрушить человеческие жизни, их дома и имущество. Также от таких пожаров страдают и погибают мелкие лесные животные. Например, ежики, а также гнездящиеся птицы.

Начиная с марта месяца произошло 130 лесных и ландшафтных пожара. Количество пожаров на открытой местности увеличивается. Если в марте месяце в лесу и на открытой местности произошло 60 пожаров, то уже в апреле только за первые несколько дней было зарегистрировано 55 пожара.

В период пожароопасного времени разводить костер в лесу можно только в специальном для этого отведенном месте. Разводя костер в лесу, на открытой местности или дома в саду стоит соблюдать правила пожарной безопасности. До того как разводить костер, советуем поинтересоваться у органов местного самоуправления о действующих нормативных актах. Например, в густонаселенных регионах разводить костер может быть запрещено, а также может быть прописано, что можно сжигать в костре.