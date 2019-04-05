C субботы на территории Эстонии начинается пожароопасное время

Увеличение пожаров на открытой местности свидетельствует о начале пожароопасного периода. Согласно приказу генерального директора Спасательного департамента на всей территории Эстонии начиная с 6 апреля начинает действовать пожароопасное время.
По словам начальницы отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе разводить огонь или использовать установки для гриля стоит осторожно. Халатное обращение с огнем может повлечь за собой серьезные последствия.
”Каждый человек должен сам задуматься о безопасности, и продумать слои действия, чтобы никому другому не пришлось страдать от его халатности. От оставленного без присмотра костра может начаться серьезный пожар, который может погубить как природу так и разрушить человеческие жизни, их дома и имущество. Также от таких пожаров страдают и погибают мелкие лесные животные. Например, ежики, а также гнездящиеся птицы.
Начиная с марта месяца произошло 130 лесных и ландшафтных пожара. Количество пожаров на открытой местности увеличивается. Если в марте месяце в лесу и на открытой местности произошло 60 пожаров, то уже в апреле только за первые несколько дней было зарегистрировано 55 пожара.
В период пожароопасного времени разводить костер в лесу можно только в специальном для этого отведенном месте. Разводя костер в лесу, на открытой местности или дома в саду стоит соблюдать правила пожарной безопасности. До того как разводить костер, советуем поинтересоваться у органов местного самоуправления о действующих нормативных актах. Например, в густонаселенных регионах разводить костер может быть запрещено, а также может быть прописано, что можно сжигать в костре.
Костер можно разжигать только при слабом ветре. Важно следить за направлением ветра, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся предметы. Костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса. Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер стоит потушить водой или песком, или дать ему полностью догореть. Очень важно проследить, чтобы из-за костра не начала гореть прошлогодняя сухая трава.
Разводя костер в лесу, советуем использовать специально отведенные для этого места. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee. Информацию об общественных кострах и местах для использования гриль оборудования можно получить в местном самоуправлении.
Памятка безопасного разведения костра:
· Удостоверьтесь, что костер разведен на невозгораемой поверхности, а вокруг костра нет легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса
· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
· У себя в саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
· В пожароопасное время костер должен находится на расстоянии 20 метров от леса.
· Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов.
· Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов.
· Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.