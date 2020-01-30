Заключительный вечер в рамках празднования ЭР100 сможет увидеть каждый

”Празднование 100-летия Эстонской Республики организовывали десятки тысяч человек, этим благодарственным мероприятием мы делаем им глубокий поклон”, — сказал руководитель крупных событий празднования столетия Эстонской Республики Маргус Кастерпалу. ”Такой же глубокий поклон мы делаем всему народу Эстонии, который сделал 100-летие своей страны незабываемым”.

События, включенные в программу 100-летия Эстонской Республики, были выстроены в историческом порядке обретения страной независимости. ”Мы рассказали историю становления нашей независимости от объединения эстонских территорий в 1917 году до подписания в первые минуты 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора, который обеспечил независимость Эстонской Республики”, — пояснил Кастерпалу.

”Любой хороший праздник заканчивается танцами, так же завершится и юбилейный праздник Эстонской Республики. Последний праздник танца мы покажем в каждом доме и каждом сообществе при помощи Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации”, — добавил он.