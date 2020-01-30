Заключительный вечер в рамках празднования ЭР100 сможет увидеть каждый

Юбилейные мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия Эстонской республики завершатся большим торжественным вечером ”Вперед с миром, Эстония!”, которое пройдет в Эстонском национальном музее 1 февраля. За этим последует составленный из лучших танцевальных композиций столетия праздник танца ”Эстония танцует”, который благодаря Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации можно будет посмотреть во всех домах и сообществах, сообщает оргкомитет ЭР100.
”Празднование 100-летия Эстонской Республики организовывали десятки тысяч человек, этим благодарственным мероприятием мы делаем им глубокий поклон”, — сказал руководитель крупных событий празднования столетия Эстонской Республики Маргус Кастерпалу. ”Такой же глубокий поклон мы делаем всему народу Эстонии, который сделал 100-летие своей страны незабываемым”.
События, включенные в программу 100-летия Эстонской Республики, были выстроены в историческом порядке обретения страной независимости. ”Мы рассказали историю становления нашей независимости от объединения эстонских территорий в 1917 году до подписания в первые минуты 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора, который обеспечил независимость Эстонской Республики”, — пояснил Кастерпалу.
”Любой хороший праздник заканчивается танцами, так же завершится и юбилейный праздник Эстонской Республики. Последний праздник танца мы покажем в каждом доме и каждом сообществе при помощи Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации”, — добавил он.
Начинающийся в 21:35 большой танцевальный вечер ”Эстония танцует” предложит зрителям и слушателям 100 минут лучшей эстонской танцевальной музыки за последние сто лет, которая прозвучит на большом празднике танца в Эстонском национальном музее. ”Это подборка произведений танцевальной музыки за последние сто лет, которые больше всего запомнились жителям Эстонии”, — сказал Кастерпалу.
Мероприятия будут завершены в ночь на 2 февраля (00:15-00:45) постановкой на тартуской Ратушной площади, которая призвана вспомнить прошедшие сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора.
Информацию по празднованию 100-летия Тартуского мирного договора и 100-летия Эстонской Республики можно найти: www.EV100.ee и www.tartu.ee/et/tarturahu100.
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