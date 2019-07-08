"Все было так трогательно!" Праздник песни посетило свыше 100 000 человек

После концерта главный дирижер XXVII Праздника песни Пеетер Перенс сказал, что красивее праздника чем юбилейный праздник сложно представить. ”Стоять перед общим хором это наивысшее чувство и ответственность, и я чувствовал ответственность за то, чтобы каждое произведение удалось. Все, что сегодня происходило было так трогательно, и я безмерно благодарен всем, кто помог этому свершиться”, сказал Перенс.

Эмоции и слова благодарности Перенса после концерта были направлены как погоде, так и всем певцам и музыкантам, которые со сцены подарили эстонскому народу очень красивые выступления. ”Пару дней назад Пярт Уусберг сказал, что своей музыкой мы сможем исправить погоду”.

Один из самых эмоциональных моментов на празднике песни был момент, когда певцы требовали повторить на первом концерте праздника исполнения песни Тауно Айнтса и Урве Тиннур ”Üksi pole keegi”, которую певцы снова спели вместе с публикой на празднике песни.

На вопрос, могут ли слова, написанные Тауном Айнтсом „Üksi pole keegi” (”Никто не одинок”) стать новым хитом праздников песни, музыкальный руководитель первого концерта Сийм Селис ответил, что он очень надеется на это, потому что путь рождения этого произведения был очень длинный. ”Первоначальная идея переросла в то, что мы даже не могли ожидать, даже далекая от музыки публика приняла эту песню очень хорошо. Здесь я шлю слова благодарности Урве Тиннур, поэзия которой дала мне импульс для того, чтобы написать эту песню”, сказал Селис.