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08.07.2019, 15:05

"Все было так трогательно!" Праздник песни посетило свыше 100 000 человек


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XXVII laulupidu 2019 2. päev
XXVII laulupidu 2019 2. päevFoto: Anette Parksepp

Вчера вечером, на глазах более чем 22 000 певцов, стоящих на сцене во время последнего выступления общего хора, был потушен огонь XXVII Праздника песни ”Моя любовь”. В воскресенье на концерте юбилейного праздника вместе с певцами и музыкантами было свыше 100 000 человек.

После концерта главный дирижер XXVII Праздника песни Пеетер Перенс сказал, что красивее праздника чем юбилейный праздник сложно представить. ”Стоять перед общим хором это наивысшее чувство и ответственность, и я чувствовал ответственность за то, чтобы каждое произведение удалось. Все, что сегодня происходило было так трогательно, и я безмерно благодарен всем, кто помог этому свершиться”, сказал Перенс.

Эмоции и слова благодарности Перенса после концерта были направлены как погоде, так и всем певцам и музыкантам, которые со сцены подарили эстонскому народу очень красивые выступления. ”Пару дней назад Пярт Уусберг сказал, что своей музыкой мы сможем исправить погоду”.

Один из самых эмоциональных моментов на празднике песни был момент, когда певцы требовали повторить на первом концерте праздника исполнения песни Тауно Айнтса и Урве Тиннур ”Üksi pole keegi”, которую певцы снова спели вместе с публикой на празднике песни.

На вопрос, могут ли слова, написанные Тауном Айнтсом „Üksi pole keegi” (”Никто не одинок”) стать новым хитом праздников песни, музыкальный руководитель первого концерта Сийм Селис ответил, что он очень надеется на это, потому что путь рождения этого произведения был очень длинный. ”Первоначальная идея переросла в то, что мы даже не могли ожидать, даже далекая от музыки публика приняла эту песню очень хорошо. Здесь я шлю слова благодарности Урве Тиннур, поэзия которой дала мне импульс для того, чтобы написать эту песню”, сказал Селис.

Звездным моментом юбилейного праздника песни стало исполнение произведения, написанное композитором Пяртом Уусбергом ”Igaviku tuules”, во время которого он сам дирижировал. Неожиданно эту песню также повторили, и, вероятно, исполнения этой песни будут ждать в репертуаре следующих праздников песни, и она станет украшением, которое своим сильным посылом на все времена удивительным образом перекликается с основными ценности праздника песни.

На бис были также спеты почти все произведения общего хора. Во время повторного исполнения песни ”Ilus oled, isamaa”, Тынис Мяги пел ее вместе с участниками праздника на сцене. В исполнении общих хоров повторно прозвучали также любимые народом произведения: Ta lendab mesipuu poole”, написанная Пеэпом Сарапиком, под управлением Вайке Уйбопуу, которая в свое время внесла эту песню в программу праздника песни. Также песня Юло Винтера ”Laul põhjamaast”, под управлением Тийи-Эстер Лойтме, и песня Рене Эеспере ”Ärkamise aeg”, под управлением Эне Юлеоя. Особенным моментом стала традиционная последняя песня Эрнесакса ”Mu isamaa on minu arm”, под управлением ученика и близкого коллеги Густава Эрнесакаса маэстро Олева Оя, который помимо всего прочего сделал это с помощью дирижерской палочки самого маэстро.

Прошедший XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Моя любовь” является главным событием юбилейного года Эстонской песни и танца. В этом году исполнилось 150 лет с первого праздника песни, и праздник танца с 85-летней традицией прошел в этом году 20-ый раз.

Художественные руководители и организаторы XXVII Праздника песни и XX Праздника танца благодарят всех, кто помог сделать юбилейный праздник реальностью. Приглашаем всех на следующий общеэстонский праздник песни и танца 1-3 июля 2022 года, когда состоится XIII Молодежный праздник.

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