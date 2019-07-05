Во время Певческого праздника на городских линиях будут курсировать дополнительно 30 автобусов

Уже на этих выходных (6-7 июля) во время проведения Певческого праздника между центром города и Певческим полем будет временно запущенна автобусная линия номер 80. В ночь с субботы на воскресенье, для удобства пассажиров, на маршрутах в направлении Пяэскюла, Мустамяэ, Пельгуранна, Ыйсмяэ, Пирита и Ласнамяэ будут курсировать дополнительно 30 автобусов. На трамвайных линиях № 1 и 3 в Кадриорге будут ходить более вместительные трамваи, более того, график работы трамвая №3 будет уплотнен, а время его работы продлено до 01:00 ночи.

”Мы постараемся обслужить как можно большее число гостей и участников праздника в столице, но учитывая, что мероприятие носит массовый характер, мы также надеемся на понимание со стороны пассажиров, — отметил директор автобусной службы TLT Меэлис Тарту, добавив также, что призывает всех людей к осторожности. — Предстоящее событие и предполагаемый пассажиропоток в эти дни — это большое испытание для наших водителей автобусов, поэтому мы призываем пассажиров вести себя осторожно и не подвергать опасности ни себя, ни других”.