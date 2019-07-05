Link kopeeritud!
05.07.2019, 09:30

Во время Певческого праздника на городских линиях будут курсировать дополнительно 30 автобусов


rus.delfi.ee
EST
Tramm, buss, jalgratas
TLT buss tegemas vasakpööret Liivalaia tänavalt Pärnu maanteeleFoto: Rauno Volmar

В связи с проведением Певческого праздника предприятие Таллиннский городской транспорт (TLT) уже на предстоящих выходных уплотнит график движения общественного транспорта, чтобы гости и участники праздника могли быстро и удобно передвигаться по городу, сказано в пресс-релизе.

Уже на этих выходных (6-7 июля) во время проведения Певческого праздника между центром города и Певческим полем будет временно запущенна автобусная линия номер 80. В ночь с субботы на воскресенье, для удобства пассажиров, на маршрутах в направлении Пяэскюла, Мустамяэ, Пельгуранна, Ыйсмяэ, Пирита и Ласнамяэ будут курсировать дополнительно 30 автобусов. На трамвайных линиях № 1 и 3 в Кадриорге будут ходить более вместительные трамваи, более того, график работы трамвая №3 будет уплотнен, а время его работы продлено до 01:00 ночи.

”Мы постараемся обслужить как можно большее число гостей и участников праздника в столице, но учитывая, что мероприятие носит массовый характер, мы также надеемся на понимание со стороны пассажиров, — отметил директор автобусной службы TLT Меэлис Тарту, добавив также, что призывает всех людей к осторожности. — Предстоящее событие и предполагаемый пассажиропоток в эти дни — это большое испытание для наших водителей автобусов, поэтому мы призываем пассажиров вести себя осторожно и не подвергать опасности ни себя, ни других”.

В связи с проведением в субботу торжественного шествия участников Певческого праздника в центре Таллинна произойдут большие изменения в организации дорожного движения, и работа всего общественного транспорта будет приостановлена с 12-18 часов. ”Всем, кто планировал в субботу воспользоваться общественным транспортом, мы напоминаем, что работа общественного транспорта будет приостановлена уже незадолго до полуночи”, — объяснил Меэлис Тарту.

Вся подробная информация о работе общественного транспорта в Таллинне доступна на странице www.transport.tallinn.ee. Для удобства пассажиров и возможности запланировать свой маршрут на странице также можно следить в реальном времени за расположением и движением общественного транспорта. Для этого необходимо в меню слева выбрать ”Карта” и активировать возможность ”Показать транспорт”.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: