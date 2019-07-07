07.07.2019, 17:55
ВИДЕО RUSDELFI | 180 000 порций! Смотрим и пробуем, чем кормят на Певческом празднике(1)
На этих выходных на Певческом поле проходит Певческий праздник "Моя любовь". Песни песнями, но участникам, которые много часов не выходят с территории праздника, нужно и подкрепляться. Корреспондент RusDelfi узнал, чем кормят на празднике, а также сколько порций пришлось приготовить поварам. Смотрите видео!
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