08.07.2019, 18:50
ВИДЕО | Глава охраны на Празднике песни: первая помощь плохо работала, в будущем стоит ввести ограничение на продажу билетов
Глава охраны на Празднике песни Эйнар Лилло рассказал, что самая интенсивная продажа билетов началась в воскресенье утром, поэтому было принято решение больше не пускать людей на Певческой поле — в целях безопасности.
Он добавил, что оказание медицинский услуг также было нарушено — в идеале они должны были прибыть на место для оказания помощи за пару минут, но на самом деле это растягивалось минут на десять.
На Певческом поле были сотни охранников, которые поддерживали порядок.
По словам Лилло, на следующем Празднике песни стоит ввести ограничение на продажу билетов, но заранее продумав, как это повлияет на качество и проведение праздника.
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