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08.07.2019, 17:10

Вице-мэр Кландорф: город мог был лучше организовать общественный транспорт во время Праздника песни

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rus.delfi.ee
EST 20
XXVII laulu- ja XX tantsupidu, rongkäik, esimene kontsert
XXVII laulu- ja XX tantsupidu, rongkäik, esimene kontsertFoto: Priit Simson

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал, что та неразбериха, что царила в движении общественного транспорта во время Праздника песни, была вызвана слабой коммуникацией и недостаточной работой по оповещению со стороны города.

Посетители и участники Праздника песни остались недовольны общественным транспортом, так как с Певческого поля было очень сложно на нем уехать, автобусы опаздывали и вообще не приходили, а также были полностью забиты. В ответ на критику руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сказал, что вся необходимая информация народу была предоставлена, просто СМИ ее плохо распространяли.

Однако вице-мэр Таллинна Калле Кландорф считает, что город должен был лучше продумать то, как донести всю информацию до народа. Он отметил, что не все люди, видимо, успели прочитать информацию в СМИ, так как многие из них были также заняты репетициями.

Кландорф добавил, что в будущем информацию о движении общественного транспорта нужно добавить в брошюру Праздника песни и танца, а также провести работу по оповещению в социальных сетях. Кроме того, сообщения об изменении графика движения надо вывешивать на автобусных остановках.

Тем не менее, он не считает ситуацию катастрофической — просто нужно было организовать больше прямых автобусных линий от Певческого поля в центр города. Что касается дополнительных автобусов, то они начали ездить слишком поздно, когда большинство народа уже ушли с Певческого поля сами, поэтому в следующий раз их стоит пустить раньше.

Кландорф подсчитал, что у Tallinna linnatransport имеется 600 автобусов, которые вмещают по 70 человек, а отвезти они должны были 50 000, что не было возможным — тогда бы пришлось отправить к певческому полю весь стличый автобусный парк.

Он добавил, что вместо увеличения числа автобусов лучше было бы пустить их не по воскресному графику, а по графику рабочей недели, чтобы они ездили часто.

Как передает Раэпресс слова Андреса Харьо, для того, чтобы облегчить ситуацию, город в ночь на воскресенье продлил время работы общественного транспорта, курсирующего на основных направлениях, на маршруты был выпущен подвижной состав более высокой вместительности: "Дополнительные автобусы стали лучшим решением в данной ситуации".

"Организаторы праздника, Таллинн и полиция в интересах безопасности покидающих пешком Певческое поле участников и зрителей закрыли движение до тех пор, пока дороги не освободились. Поэтому дорожное движение, в том числе для общественного транспорта, было закрыто более часа", — пишет Раэпресс.

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