Вице-мэр Кландорф: город мог был лучше организовать общественный транспорт во время Праздника песни

Посетители и участники Праздника песни остались недовольны общественным транспортом, так как с Певческого поля было очень сложно на нем уехать, автобусы опаздывали и вообще не приходили, а также были полностью забиты. В ответ на критику руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сказал, что вся необходимая информация народу была предоставлена, просто СМИ ее плохо распространяли.

Однако вице-мэр Таллинна Калле Кландорф считает, что город должен был лучше продумать то, как донести всю информацию до народа. Он отметил, что не все люди, видимо, успели прочитать информацию в СМИ, так как многие из них были также заняты репетициями.

Кландорф добавил, что в будущем информацию о движении общественного транспорта нужно добавить в брошюру Праздника песни и танца, а также провести работу по оповещению в социальных сетях. Кроме того, сообщения об изменении графика движения надо вывешивать на автобусных остановках.

Тем не менее, он не считает ситуацию катастрофической — просто нужно было организовать больше прямых автобусных линий от Певческого поля в центр города. Что касается дополнительных автобусов, то они начали ездить слишком поздно, когда большинство народа уже ушли с Певческого поля сами, поэтому в следующий раз их стоит пустить раньше.