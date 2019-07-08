Вице-мэр Кландорф: город мог был лучше организовать общественный транспорт во время Праздника песни

Кландорф подсчитал, что у Tallinna linnatransport имеется 600 автобусов, которые вмещают по 70 человек, а отвезти они должны были 50 000, что не было возможным — тогда бы пришлось отправить к певческому полю весь стличый автобусный парк.
Он добавил, что вместо увеличения числа автобусов лучше было бы пустить их не по воскресному графику, а по графику рабочей недели, чтобы они ездили часто.
Как передает Раэпресс слова Андреса Харьо, для того, чтобы облегчить ситуацию, город в ночь на воскресенье продлил время работы общественного транспорта, курсирующего на основных направлениях, на маршруты был выпущен подвижной состав более высокой вместительности: "Дополнительные автобусы стали лучшим решением в данной ситуации".
"Организаторы праздника, Таллинн и полиция в интересах безопасности покидающих пешком Певческое поле участников и зрителей закрыли движение до тех пор, пока дороги не освободились. Поэтому дорожное движение, в том числе для общественного транспорта, было закрыто более часа", — пишет Раэпресс.
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