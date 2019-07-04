В Таллинн начинают прибывать участники Праздника песни, начинаются репетиции

Помимо местных хоров в XXVII Празднике песни ”Моя любовь” принимает участие также большое количество иностранных гостей — как эстонцев, которые живут и работают за границей, так и иностранцев, которые выучили эстонские песни и подготовились к празднику. В Эстонию приедут хоры как из Финляндии и Швеции, так и из более далеких стран, таких как США, Австралия, Люксембург и Швейцария — в общей сложности 42 иностранных коллектива.

По словам главного дирижера XXVII Праздника песни Пеэтера Перенса, в программе первого дня праздника песни концерт классической музыки, большинство произведений которого, но не все, являются хоровыми произведениями. ”В их числе есть очень смелый выбор композиций, над которыми еще надо постараться и поработать. Я уверен, что они станут важной частью в истории эстонской музыки, через которые мы выразим преклонение перед всеми учителями, о которых мы думали, составляя программу”, — сказал Перенс. В конце первого концерта все певческое поле во главе со сборными хорами сможет исполнить общие песни из программы праздника.

Второй концерт XXVII Праздника песни будет традиционным, и специально для него композиторы сочинили совершено новые композиции и сделали новые аранжировки, и, конечно, также на празднике прозвучит классика праздников песни. ”Во второй день в концерте будет очень много новых произведений, которые есть в программе”, — добавил Перенс.

В общей сложности в программе концерта-открытия и главного концерта 64 произведения. Во время открытия в общем хоре на сцене будут петь 25 000 певцов, и в общем хоре во время окончания концерта — более 22 000 певцов.

XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Моя любовь” проходит в Таллинне 4-7 июля 2019 года. Концерт-открытие праздника песни ”Учителю” пройдет в субботу, 6 июля, в 19:00 часов и закончится ориентировочно в 23:00, главный концерт праздника песни пройдет в воскресенье, 7 июля, в 14:00 часов и закончится ориентировочно в 21:00.